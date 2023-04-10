Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Страны стратегического Юга хотят увидеть, что Китаю удастся остановить войну в Украине, - эксперт-международник Осипенко
Эксклюзив

Страны стратегического Юга хотят увидеть, что Китаю удастся остановить войну в Украине, - эксперт-международник Осипенко

10 апреля, 2023 понедельник
13:47
война с Россией

Дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко считает, что Китай может допустить, чтобы Россия вывела свои войска из Украины

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Главная задача Китая - это не допустить полного проигрыша режиму Путина. Потому что этот режим является прокитайским и дает возможность Китаю противостоять США. Если Россия проиграет в Украине и правительство переформатируется в демократический, то Китай получает враждебную страну на своих больших границах. Китай будет маневрировать. Си Цзиньпин может допустить, чтобы Россия вывела свои войска из Украины. Чтобы Россия признала, что ошибочно начала войну, но чтобы в России не изменился прокитайский режим на проамериканский", - подчеркнул Осипенко.

По словам эксперта-международника, Си Цзиньпин будет искать предложение для Украины, которое будет отвечать китайским интересам.

Китаю нужно поддержать реноме, что он равноудален от Москвы и Киева, что он посредник. Особенно перед странами глобального Юга, которые смотрят на китайскую эффективность. Китаю удалось примирить Иран и Саудовскую Аравию, вытолкнув оттуда США и гарантируя систему коллективной безопасности на Ближнем Востоке. Страны стратегического Юга хотят увидеть, что Китаю удастся остановить войну в Украине. Тогда авторитет Китая еще больше укрепится в мире", - отметил Осипенко.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил , что пока не время для переговоров России и Украины, несмотря на то, что они должны когда-то состояться.
  • В социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
Новости
Мир
Россия
Китай
ЕС
Ближний восток.
Иран
Саудовская Аравия
геополитика
США
Военные новости
Читайте также:
УПЦ (МП), Михайло Добкін
9 апреля, 2023 воскресенье
Добкин провел богослужение в Харькове
Пентагон
9 апреля, 2023 воскресенье
Журналисты Bellingcat установили первоисточники "слитых" документов о контрнаступлении ВСУ
гроза
9 апреля, 2023 воскресенье
В Киеве ожидается гроза: объявлен І уровень опасности
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.23
    Покупка 37.23
    Продажа 38.06
  • EUR
    Покупка 40.24
    Продажа 41.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
10 апреля
14:46
Далай-лама извинился после появления видео, на котором он просил мальчика "пососать" его язык
14:22
Эксклюзив
Нейтральный Китай более привлекателен для всех полюсов конфликта, - дипломат Ельченко
14:12
Эксклюзив
Александр Лукашенко
Лукашенко является слугой двух господ, - исполнительный директор UIF Денисенко
14:10
Украинские библиотеки призывают присоединиться к проекту "Польская полка": детали
14:07
OPINION
Почему парламент медлит с "церковными законами"
14:01
Украинские воины уничтожили российский вертолет Ми-24 на Авдеевском направлении
13:57
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на Пасху восточного обряда
13:50
ЧВК Вагнера
ППК "Вагнера" рассылают жителям Кубани письма с призывами вступить в ряды наемников
13:45
В Запорожье российские войска обстреляли хлебозавод и ферму
13:18
В библиотеку Германии прибыла украинская детская литература
13:11
Обновлено
Россия обстреляла кладбище в Краматорске, разрушены 20 могил, сгорел дом
13:07
электроэнергиия
Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу, для начала – в Молдову и Польшу
13:03
В Киеве завершили реставрацию исторического здания Речного вокзала
12:53
Лукашенко проводит встречу с Шойгу: обсуждают "безопасность Беларуси"
12:51
Южная Корея планирует обсудить с США виток секретных документов Пентагона
12:45
В Украину вернули 24 ребенка из Херсона, которых россияне допрашивали 13 часов и заставляли сниматься в пропаганде
12:38
Курск отказался устраивать военный парад на 9 мая
12:30
Парламенту рекомендуют выразить недоверие главе Счетной палаты Валерию Пацкану
12:23
Помогла РФ депортировать более 1 тыс. украинских детей: СБУ сообщила о подозрении коллаборантке
12:21
Эксклюзив
Путинский режим не отпустит Саакашвили, - грузинская оппозиционерка
12:06
OPINION
Почему на должности в СБУ назначали агентов России
12:00
Эксклюзив
Генерал Маломуж назвал три задачи россиян в формировании утечки информации
11:47
НАПК: помощь из-за войны войны от других стран и международных организаций не нужно декларировать
11:11
Ночью россияне совершили минометный обстрел приграничья Сумщины
10:53
Собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС: в Николаевской области задержали российского информатора
10:47
РФ удерживает в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
10:38
ДБР заочно сообщило о подозрении бывшему правоохранителю, работающему в оккупационной администрации Энергодара
10:38
Обновлено
Утром в результате обстрелов врага пострадал кардиологический центр в Херсоне
10:29
РФ незаконно содержит 4396 детей-сирот из Украины
10:16
Эксклюзив
Бахмут
В Бахмуте враг пытается уничтожать высотки, чтобы усложнить оборону ВСУ, - Згурец
10:15
РФ усилила обстрелы по бронетехнике вокруг Марьинки в Донецкой области, - британская разведка
10:07
OPINION
"Звон плывет..." и российский паспорт Онуфрия
10:06
В ВСУ сообщили, что враг перешел к "сирийской" тактике выжженной земли: уничтожает здания и позиции
09:57
Инфографика
Курс валют в Украине на 10 апреля: что с ценами в обменниках
09:55
"Политико-дипломатическим путем пока не можем": представительница президента назвала варианты освобождения Крыма
09:45
Украинская ПВО сбила 2 вражеских дрона на Харьковщине
09:44
Чиновника воинской части Одесщины, отбиравшего у солдат боевые доплаты, взяли под стражу
09:33
Цены на нефть в мире снизились: что повлияло
09:32
Под Мариуполем оккупанты выселяют целое село ради размещения военных, - советник мэра
09:17
Обновлено
Во французском Марселе обрушился дом: обнаружены тела двух погибших, поиски продолжаются
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV