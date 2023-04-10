Страны стратегического Юга хотят увидеть, что Китаю удастся остановить войну в Украине, - эксперт-международник Осипенко
Дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко считает, что Китай может допустить, чтобы Россия вывела свои войска из Украины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Главная задача Китая - это не допустить полного проигрыша режиму Путина. Потому что этот режим является прокитайским и дает возможность Китаю противостоять США. Если Россия проиграет в Украине и правительство переформатируется в демократический, то Китай получает враждебную страну на своих больших границах. Китай будет маневрировать. Си Цзиньпин может допустить, чтобы Россия вывела свои войска из Украины. Чтобы Россия признала, что ошибочно начала войну, но чтобы в России не изменился прокитайский режим на проамериканский", - подчеркнул Осипенко.
По словам эксперта-международника, Си Цзиньпин будет искать предложение для Украины, которое будет отвечать китайским интересам.
Китаю нужно поддержать реноме, что он равноудален от Москвы и Киева, что он посредник. Особенно перед странами глобального Юга, которые смотрят на китайскую эффективность. Китаю удалось примирить Иран и Саудовскую Аравию, вытолкнув оттуда США и гарантируя систему коллективной безопасности на Ближнем Востоке. Страны стратегического Юга хотят увидеть, что Китаю удастся остановить войну в Украине. Тогда авторитет Китая еще больше укрепится в мире", - отметил Осипенко.
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