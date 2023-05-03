Страны Северной Европы заявили, что будут поддерживать Украину на ее пути в НАТО

Соответствующее заявление обнародовало интернет-представительство президента Украины.

"Страны Северной Европы – члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину на ее пути к будущему членству. Еще до обретения Украиной членства ее безопасность имеет большое значение для Альянса. Украина и страны Северной Европы – члены НАТО с нетерпением ждут решения этих вопросов на Вильнюсском саммите" НАТО в июле 2023 года", – говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что "будущее Украины и ее народа – в евроатлантической семье". Именно поэтому страны Северной Европы заявили, что будут поддерживать усилия Украины, необходимые для начала переговоров по вступлению в ЕС.

Также государства подтвердили свою приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и поддержали украинскую формулу мира.

"Страны Северной Европы готовы сотрудничать с Украиной для обеспечения широчайшего международного участия в реализации украинской формулы мира и в Глобальном саммите мира", - говорится в сообщении.

Кроме того, эти пять государств отметили, что поддерживают расследование Международного прокурора по привлечению России к ответственности за все совершенные преступления и создание спецтрибунала, а также поощряют другие страны присоединяться к соответствующей группе.