Страны Северной Европы заявили, что будут поддерживать Украину на ее пути в НАТО
Президент Финляндии и премьер-министры Дании, Исландии, Норвегии и Швеции 3 мая заявили, что будут поддерживать Украину на пути в НАТО и ЕС
Соответствующее заявление обнародовало интернет-представительство президента Украины.
"Страны Северной Европы – члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину на ее пути к будущему членству. Еще до обретения Украиной членства ее безопасность имеет большое значение для Альянса. Украина и страны Северной Европы – члены НАТО с нетерпением ждут решения этих вопросов на Вильнюсском саммите" НАТО в июле 2023 года", – говорится в заявлении.
Кроме того, отмечается, что "будущее Украины и ее народа – в евроатлантической семье". Именно поэтому страны Северной Европы заявили, что будут поддерживать усилия Украины, необходимые для начала переговоров по вступлению в ЕС.
Также государства подтвердили свою приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и поддержали украинскую формулу мира.
"Страны Северной Европы готовы сотрудничать с Украиной для обеспечения широчайшего международного участия в реализации украинской формулы мира и в Глобальном саммите мира", - говорится в сообщении.
Кроме того, эти пять государств отметили, что поддерживают расследование Международного прокурора по привлечению России к ответственности за все совершенные преступления и создание спецтрибунала, а также поощряют другие страны присоединяться к соответствующей группе.
- В среду, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Финляндии. С коллегой Саули Ниинисте он обсудил вопрос усиления поддержки Украины накануне контрнаступления ВСУ.
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