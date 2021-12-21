Страны Северной Европы выразили обеспокоенность военной активностью РФ и поддержали Украину
Министры обороны пяти государств Северной Европы заявили, что с тревогой наблюдают за наращиванием российских войск на украинской границе и выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины
Об этом сообщается в совместном заявлении министров обороны Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и Финляндии, опубликованном во вторник, 21 декабря.
"Последняя военная активность России, особенно исключительное наращивание военных сил вдоль границ Украины, является тревожным знаком, который может оказать дестабилизирующее влияние на нашу общую среду безопасности", - говорится в заявлении.
Министры обороны отметили, что внимательно наблюдают ситуацию вокруг Украины. Не так давно между странами была проведена консультация на уровне министров, где обсуждались события на украинско-российской границе.
"Страны Северной Европы продолжают твердую поддержку территориальной целостности, суверенитета и права Украины решать собственный курс внешней и политики безопасности без постороннего вмешательства. Мы отвергаем понятие сфер влияния в Европе", - отмечается в заявлении.
Представители Скандинавских стран подчеркнули, что минские договоренности и политический диалог остаются основанием для разрешения конфликта на востоке Украины.
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