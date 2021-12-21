Страны Северной Европы выразили обеспокоенность военной активностью РФ и поддержали Украину

Об этом сообщается в совместном заявлении министров обороны Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и Финляндии, опубликованном во вторник, 21 декабря.



"Последняя военная активность России, особенно исключительное наращивание военных сил вдоль границ Украины, является тревожным знаком, который может оказать дестабилизирующее влияние на нашу общую среду безопасности", - говорится в заявлении.



Министры обороны отметили, что внимательно наблюдают ситуацию вокруг Украины. Не так давно между странами была проведена консультация на уровне министров, где обсуждались события на украинско-российской границе.



"Страны Северной Европы продолжают твердую поддержку территориальной целостности, суверенитета и права Украины решать собственный курс внешней и политики безопасности без постороннего вмешательства. Мы отвергаем понятие сфер влияния в Европе", - отмечается в заявлении.



Представители Скандинавских стран подчеркнули, что минские договоренности и политический диалог остаются основанием для разрешения конфликта на востоке Украины.

Минобороны Литвы сообщало, что на встрече министров обороны стран Скандинавии и Балтии участники пришли к согласию, что цели России в регионе остаются агрессивными.

21 декабря британский таблоид Daily Star со ссылкой на собственные источники в разведке написал, что РФ планирует вторжение в Украину в канун Рождества западного обряда.

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники, особенно с учетом угрозы вторжения России.