Страны, пострадавшие от агрессии РФ, и Украина получат от Финляндии 92 млн евро
Финляндия выделяет дополнительные 92 млн евро в поддержку Украины и стран, пострадавших от российской агрессии - средства пойдут не беженцев и социальные проекты
Об этом сообщает МИД Финляндии.
Выделенные Финляндией средства будут направлены в кризисный фонд Международной ассоциации развития (МАР) группы Всемирного банка, созданного в начале года для расширения поддержки Украины и Молдовы, а также других стран, пострадавших от агрессии РФ против Украины.
62 миллиона евро пойдут на Программу поддержки восстановления Украины и Молдовы: 12 миллионов евро – в виде гранта, а 50 миллионов евро – в виде кредита. В Украине эти средства будут направлены на удовлетворение потребностей в сфере здравоохранения, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, жилищного строительства и социального обеспечения.
В Молдове Кризисный фонд МАР, в первую очередь, поможет покрыть расходы на размещение украинских беженцев, а также профинансировать программы развития и обеспечения готовности к кризисным ситуациям.
Остальные 30 миллионов евро пойдут в виде кредитов странам, пострадавшим от российской агрессии, чтобы помочь им предотвратить распространение инфекционных заболеваний.
"Это дополнительное финансирование свидетельствует о непоколебимой поддержке Финляндией Украины в соответствии с правительственной программой. Мы также будем поддерживать улучшение продовольственной безопасности в странах, пострадавших от российского вторжения", – прокомментировал министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.
- 15 сентября Финляндия присоединилась к соседним странам и запретила въезд российским пассажирским автомобилям.
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