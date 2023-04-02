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Страны ОПЕК не планируют уменьшать добычу нефти

2 апреля, 2023 воскресенье
14:16
Экономика нефть

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ все еще считает, что лучшим ответом на растущую неопределенность на нефтяном рынке, вызванную банковским кризисом, является удержание своих нынешних объемов добычи

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечается, недавний банковский кризис привел к падению фьючерсов на нефть до 15-месячного минимума – около 70 долларов за баррель. Тогда появилось предположение, что Саудовская Аравия и ее партнеры могут вмешаться, чтобы поддержать рынок, сократив собственную добычу.

Несмотря на все потрясения, страны ОПЕК+ продолжают демонстрировать все признаки того, что они сохраняют спокойствие в этих условиях. Представители Саудовской Аравии публично заявили, что коалиция из 23 стран должна поддерживать стабильный уровень добычи в течение всего года.

Между тем центр внимания снова возвращается к возобновлению спроса на нефть в Китае в сочетании с давлением на возможности добычи в России после ее вторжения в Украину. Фьючерсы на нефть резко пошли вверх почти до 80 долларов за баррель.

Также отмечается, что прогноз для рынка нефти, полученный странами Организации стран-экспортеров нефти и ее партнерами, остается мрачным.

"Уверенность в том, что цены возвращаются до 100 долларов за баррель, широко распространенная в нефтяной промышленности в начале года, не оправдалась, поскольку российский экспорт оказался устойчив к международным санкциям. Похоже, что мировое предложение этого квартала будет избыточным", – говорится в сообщении. .

  • 9 марта министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал снизить цену на российскую нефть вдвое - такое решение должно до конца марта принять ЕС и G7.
  • 16 марта стало известно, что США пытаются не принимать меры, которые могут поколебать поставки российской нефти, поскольку это может привести к росту цен на мировом рынке.
Мир
Россия
ЕС
нафта
война с Россией
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