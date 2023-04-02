Страны ОПЕК не планируют уменьшать добычу нефти

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечается, недавний банковский кризис привел к падению фьючерсов на нефть до 15-месячного минимума – около 70 долларов за баррель. Тогда появилось предположение, что Саудовская Аравия и ее партнеры могут вмешаться, чтобы поддержать рынок, сократив собственную добычу.

Несмотря на все потрясения, страны ОПЕК+ продолжают демонстрировать все признаки того, что они сохраняют спокойствие в этих условиях. Представители Саудовской Аравии публично заявили, что коалиция из 23 стран должна поддерживать стабильный уровень добычи в течение всего года.

Между тем центр внимания снова возвращается к возобновлению спроса на нефть в Китае в сочетании с давлением на возможности добычи в России после ее вторжения в Украину. Фьючерсы на нефть резко пошли вверх почти до 80 долларов за баррель.

Также отмечается, что прогноз для рынка нефти, полученный странами Организации стран-экспортеров нефти и ее партнерами, остается мрачным.

"Уверенность в том, что цены возвращаются до 100 долларов за баррель, широко распространенная в нефтяной промышленности в начале года, не оправдалась, поскольку российский экспорт оказался устойчив к международным санкциям. Похоже, что мировое предложение этого квартала будет избыточным", – говорится в сообщении. .