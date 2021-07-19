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Страны ОПЕК + договорились об увеличении добычи нефти

19 июля, 2021 понедельник
07:34
Новости

Основные нефтедобывающие страны достигли соглашения об увеличении добычи, положив конец спорам, при которых мировые цены на нефть достигли самых высоких значений за шесть последних лет

Об этом сообщает Радио Свобода .

По соглашению, подписанному 18 июля, страны, входящие в группу ОПЕК +, обязались начиная с августа увеличить добычу нефти на 400 000 баррелей в день.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты нашли компромиссное решение относительно своих объемов добычи. Это открыло возможности для многостороннего соглашения.

Группа ОПЕК + прошлого года сократила добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки в связи со снижением спроса из-за пандемии.

  • ОПЕК в последнее время уже нарастил добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки из-за оживления мировой экономики. Однако это не остановило рост цен. Цены на нефть в США достигли 77 долларов за баррель - это самая высокая цена с 2014 года.

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ОПЕК
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