Страны ОПЕК + договорились об увеличении добычи нефти

Об этом сообщает Радио Свобода .

По соглашению, подписанному 18 июля, страны, входящие в группу ОПЕК +, обязались начиная с августа увеличить добычу нефти на 400 000 баррелей в день.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты нашли компромиссное решение относительно своих объемов добычи. Это открыло возможности для многостороннего соглашения.

Группа ОПЕК + прошлого года сократила добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки в связи со снижением спроса из-за пандемии.

ОПЕК в последнее время уже нарастил добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки из-за оживления мировой экономики. Однако это не остановило рост цен. Цены на нефть в США достигли 77 долларов за баррель - это самая высокая цена с 2014 года.