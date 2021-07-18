Страны ОПЕК + договорились об увеличении добычи нефти

Об этом сообщает официальный сайт ОПЕК .

Министры стран-участниц ОПЕК + договорились об ограничении добычи нефти до 31 декабря 2022 года. С августа добыча начнут увеличивать на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц. С сентября 2022 года базовый уровень добычи будет повышен с 11 до 11500000 б / с.

С мая 2022 для Саудовской Аравии и России будет повышена база отсчета снижение нефтедобычи с 11 млн до 11500000 б / с. Для Объединенных Арабских Эмиратов база увеличится с 3,2 до 3500000 б / с, для Ирака - с 4,65 до 4800000 б / с, для Кувейта - с 2,8 до 2960000 бы / с.

Ранее отсутствие компромисса между странами-участницами ОПЕК + привело к снижению нефтяных котировок. На прошлой неделе цены европейских сортов нефти обвалились на 4,5-6,3%.