Страны ОПЕК + договорились об увеличении добычи нефти
Страны ОПЕК + договорились с августа увеличить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц
Об этом сообщает официальный сайт ОПЕК .
Министры стран-участниц ОПЕК + договорились об ограничении добычи нефти до 31 декабря 2022 года. С августа добыча начнут увеличивать на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц. С сентября 2022 года базовый уровень добычи будет повышен с 11 до 11500000 б / с.
С мая 2022 для Саудовской Аравии и России будет повышена база отсчета снижение нефтедобычи с 11 млн до 11500000 б / с. Для Объединенных Арабских Эмиратов база увеличится с 3,2 до 3500000 б / с, для Ирака - с 4,65 до 4800000 б / с, для Кувейта - с 2,8 до 2960000 бы / с.
Ранее отсутствие компромисса между странами-участницами ОПЕК + привело к снижению нефтяных котировок. На прошлой неделе цены европейских сортов нефти обвалились на 4,5-6,3%.
- 13 июля сообщалось, что страны-участницы ОПЕК + поддерживают идею постепенно наращивать нефтедобычу с августа.
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