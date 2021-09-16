Страны ОДКБ создадут совместные военные правоохранительные органы

Об этом сообщает сайт ОДКБ.



Соглашение о совместных военных правоохранительных органах подписали на саммите.

Президенты стран подписали соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием войск коллективной безопасности на территориях стран ОДКБ

"Документ регламентирует создание механизма сотрудничества компетентных органов государств-членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) - по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.