Об этом сообщила "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

"На заседании обсуждена ситуация, сложившаяся на армяно-азербайджанской границе, и дальнейшие шаги ОДКБ. О принятых решениях сообщит секретариат ОДКБ", - говорится в сообщении.

В заседании, которое провел премьер-министр Армении Никол Пашинян, приняли участие президенты России, Казахстана, Киргизии, премьер-министр Таджикистана, секретарь Совбеза Белоруссии, заместитель генсека ОДКБ.

Телеграмм канал Ateo сначала обнародовал заявление ОДКБ по результатам рассмотрения обращения Армении за военной помощью:

"Считаем применение силы неприемлемой. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 09 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Высоко оцениваем посреднические усилия Российской Федерации огня на линии столкновения. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым".

Также в Минобороны РФ сообщили, что за сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Ateo впоследствии добавляет , что на заседании ОДКБ предложено отправить генсека организации на границу Армении и Азербайджана и создать рабочую группу по анализу ситуации.

Напомним, около полуночи в ночь на 13 сентября Азербайджанначал обстрел территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий и сообщают об убитых и раненых.

Лидеры Армении обратились в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.

Госдеп США призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия, а Франция созывает Совбез ООН. В МИД Украины тоже призвали Армению и Азербайджан к политико-дипломатическому урегулированию конфликта

14 сентября Азербайджан и Армению посетит специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. Он будет отмечать продолжение переговоров между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.

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