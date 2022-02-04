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Страны ОБСЕ призвали режим Лукашенко освободить более тысячи политзаключенных

4 февраля, 2022 пятница
15:35
Мир ОБСЕ

37 стран ОБСЕ, включая Украину, требуют от самопровозглашенной власти Беларуси освободить всех политзаключенных

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы в очередной раз призываем к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных в Беларуси. Мы призываем белорусские власти полностью выполнять свои международные обязательства и обязательства в рамках ОБСЕ, а также использовать инструменты и механизмы ОБСЕ для решения продолжающегося кризиса", - огласил совместное заявление представитель Великобритании в ОБСЕ Нил Буш.

В ОБСЕ отметили, что, по подсчетам правозащитного центра "Вясна", количество политзаключенных в Беларуси насчитывает тысячу человек и продолжает расти.

В заявлении также говорится, что 5 ноября 2021 года 35 стран-участниц ОБСЕ активировали Венский механизм в связи с обеспокоенностью ситуацией в Беларуси. ОБСЕ призвало амопровозглашенные власти Беларуси предоставить достоверные сведения о продолжающихся несправедливых арестах и задержаниях и нападениях на оппозиционеров.

Однако белорусская сторона не дала конкретного ответа. В новом заявлении 37 государств ОБСЕ объявили об обеспокоенности нарушением прав человека в Беларуси и призвали страну к диалогу по этой проблеме.

  • Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси количество политзаключенных достигло почти 1000 человек.

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