Страны ОБСЕ призвали режим Лукашенко освободить более тысячи политзаключенных
37 стран ОБСЕ, включая Украину, требуют от самопровозглашенной власти Беларуси освободить всех политзаключенных
Об этом сообщает Укринформ.
"Мы в очередной раз призываем к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных в Беларуси. Мы призываем белорусские власти полностью выполнять свои международные обязательства и обязательства в рамках ОБСЕ, а также использовать инструменты и механизмы ОБСЕ для решения продолжающегося кризиса", - огласил совместное заявление представитель Великобритании в ОБСЕ Нил Буш.
В ОБСЕ отметили, что, по подсчетам правозащитного центра "Вясна", количество политзаключенных в Беларуси насчитывает тысячу человек и продолжает расти.
В заявлении также говорится, что 5 ноября 2021 года 35 стран-участниц ОБСЕ активировали Венский механизм в связи с обеспокоенностью ситуацией в Беларуси. ОБСЕ призвало амопровозглашенные власти Беларуси предоставить достоверные сведения о продолжающихся несправедливых арестах и задержаниях и нападениях на оппозиционеров.
Однако белорусская сторона не дала конкретного ответа. В новом заявлении 37 государств ОБСЕ объявили об обеспокоенности нарушением прав человека в Беларуси и призвали страну к диалогу по этой проблеме.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси количество политзаключенных достигло почти 1000 человек.
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