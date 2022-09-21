Страны, нейтральные по поводу войны в Украине, становятся соучастниками нового империализма, - Макрон
Страны, отказывающиеся встать на сторону Украины в войне против России, являются "соучастниками" нового российского империализма
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Те, кто сегодня молчит, служат – против собственной воли или тайно с определенным соучастием – делу нового империализма", – сказал Макрон.
Макрон сказал, что агрессия России против Украины ознаменовала "возвращение в эпоху империализма и колоний" и что мир оказался перед выбором между "войной и миром".
В то время как западные союзники, такие как Франция, продемонстрировали единый фронт против России после ее вторжения в Украину, в Африке и Азии ответ был более сдержанным.
Некоторые страны не желают слишком решительно осуждать Россию. Эта тенденция отразилась в апрельском голосовании в ООН, когда 58 стран, включая Индию, Бразилию, Южную Африку и Индонезию, воздержались во время голосования за резолюцию об исключении России из Совета ООН по правам человека.
Президент Франции признал "чувство несправедливости", которое испытывают пострадавшие от последствий войны страны, связанные с продовольствием, энергией и их экономикой. Но он также выразил сильнейшее предупреждение тем, кто хочет оставаться на позиции "нейтралитета".
"Сегодня я хочу четко сказать: те, кто хочет имитировать борьбу неприсоединения, отказываясь четко высказываться, совершают ошибку, и понесут историческую ответственность", – сказал он, имея в виду движение неприсоединения во время холодной войны.
Макрон также объявил в своей речи, что Франция будет финансировать транспортировку украинской пшеницы в Сомали в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН.
- 20 сентября Макрон прокомментировал намерения кремля провести "референдум" на оккупированных территориях. По мнению президента Франции, намерения Кремля провести "референдум " на оккупированных территориях являются серьезной эскалацией войны.
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