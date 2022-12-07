Об этом сообщает американская медиаорганизация Politico со ссылкой на пять западных чиновников.

"Страны НАТО рассматривают возможность использования средств, оставшихся с деньгами, которые ранее использовались для поддержки афганских сил безопасности, для оказания поддержки Украине в ближайшие недели. Деньги, известные как Трастовый фонд национальной армии Афганистана, поддержали оборудование и обучение войск", - пишет издание .

Западные чиновники заявили, что Киев попросил НАТО рассмотреть возможность перераспределения части с 3,4 миллиарда долларов, чтобы поддержать усилия по борьбе с РФ.

"Толчок к перераспределению афганских средств в большинстве своем не вызывает споров в Альянсе, но происходит в то время, как отдельные страны сталкиваются с восходящим напряжением относительно того, сколько финансирования предоставить Украине, особенно потому, что высокая инфляция и рост цен на энергоносители, особенно в Европе, вызывают беспокойство по поводу рецессии", - отмечают в ведомстве.

Один из доверенных Politico госслужащих рассказал, что НАТО обсуждали возможность использования финансов из трастового фонда Афганистана для Украины более месяца назад еще во время октябрьской встречи в Брюсселе.

Фонд был заморожен, альянс работал над тем, чтобы разработать механизм возврата денег отдельным странам или перемещение их в другое место, однако каждая страна-донор сама решает, как использовать деньги.

Накануне стало известно, что США предоставили Украине более 900 тыс. 155 мм снарядов.

6 декабря заместитель Министра экономики Украины Игорь Фоменко принял участие в состоявшемся в штаб-квартире Альянса в Брюсселе заседании Комитета НАТО по вопросам партнерств и кооперативной безопасности.

Также 6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.

Соединенные Штаты поддерживают передачу Украине танков Leopard 2, но отмечают, что это должно произойти по инициативе Германии.

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