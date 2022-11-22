Страны НАТО проводят ревизию оружия на складах в поисках остатков, которые можно передать Украине
У НАТО исчерпывается запас вооружения, однако страны Альянса готовы сделать все, чтобы поток помощи Украине не прекратился
В этом заверил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
По его словам, "никто не готовился к столь широкомасштабной и интенсивной войне", поэтому запас вооружения действительно исчерпывается, однако страны НАТО проводят ревизию всего оружия и боеприпасов, чтобы найти остатки на складах, которые можно передать Украине.
"НАТО в порядке исключения позволило своим членам не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов для Украины", - отметил Чернев.
Также он отметил, что НАТО заключает долгосрочные контракты с крупнейшими производителями оружия.
"Часть изготовленного оружия пойдет на пополнение арсеналов стран, исчерпавших свои запасы после передачи их Украине, часть пойдет напрямую", - написал Чернев и заверил, что Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
- В понедельник 21 ноября парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских преступников.
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