Генсек НАТО призвал Швейцарию пересмотреть запрет на реэкспорт оружия и боеприпасов в Украину
Во время встречи с министеркой обороны Швейцарии Виолой Амхерд генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал ее правительство пересмотреть позицию по запрету реэкспорта оружия и боеприпасов швейцарского производства в Украину
Об этом сообщает сайт НАТО.
Член федерального совета Швейцарии и председатель Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта Виола Амхерд в среду, 22 марта, посетила штаб-квартиру НАТО.
Виола Амхерд провела переговоры с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и встретилась с послами НАТО. Ранее никогда министры обороны Швейцарии не принимали участия в Североатлантическом совете, поэтому нынешняя встреча стала первой в истории.
В ходе двусторонней встречи Йенс Столтенберг отметил, что нейтралитет Швейцарии не является препятствием для сотрудничества с НАТО. Он также поблагодарил Швейцарию за ее гуманитарную поддержку Украины, в том числе через Комплексный пакет помощи НАТО. Кроме того, генсек НАТО призвал правительство Швейцарии пересмотреть позицию по запрету реэкспорта оружия и боеприпасов швейцарского производства в Украину, что препятствует членам Альянса оказывать Киеву больше поддержки. Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО и партнеры помогают Украине отстаивать ее право на самооборону, как это закреплено в Уставе ООН.
На заседании Североатлантического совета участники также выразили благодарность за тесное партнерство Швейцарии с НАТО, включая ее значительный вклад в стабильность на Западных Балканах и отражение санкций ЕС против России. Многие члены НАТО также призвали Швейцарию пересмотреть свое законодательство, предотвращающее реэкспорт оружия и боеприпасов в Украину.
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