Страны НАТО предоставили Украине помощи около $120 млрд, – Столтенберг

Об этом, как сообщил сайт НАТО, генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в среду, 8 февраля.

Генеральный секретарь отметил, что с тех пор как Путин начал свою незаконную агрессивную войну, союзники по НАТО оказали беспрецедентную поддержку Украине – около 120 миллиардов долларов военной, гуманитарной и финансовой помощи.

Он добавил, что Соединенные Штаты играют "незаменимую роль", однако также активизировались Европа и Канада, оказавшие более половины общей помощи, включая танки и современные системы противовоздушной обороны, приняв почти 5 миллионов беженцев из Украины, применяя беспрецедентные санкции и отказ от поставок. российского газа.

"Путин начал эту захватническую войну. И он может закончить эту войну сегодня, выведя свои войска из Украины", – сказал Столтенберг. Он добавил, что "Москва готовится к новым наступлениям", поэтому союзники и партнеры должны продолжать снабжать Украину оружием, необходимым ей для возвращения территории и победы как суверенного государства.

Столтенберг подчеркнул, что если Путин победит, это будет трагедией для Украины, "но это также будет опасно для всех нас", поскольку пришлет четкий сигнал другим авторитарным режимам, что они могут использовать силу для достижения своих целей. В частности, отметил он, "Пекин внимательно наблюдает и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения".