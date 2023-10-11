Страны НАТО подписали соглашения на $4 млрд с производителями боеприпасов для усиления помощи Украине, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы корреспондента телеканала "Еспресо" Юрия Физера, заверил в дальнейшей поддержке Украины по поставкам боеприпасов
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины
"Мы в течение месяцев держим в повестке дня усиление помощи Украине. Еще прошлым летом мы знали, что война будет затяжной. Поэтому мы не можем полагаться только на то, что есть на наших складах, чтобы помогать Украине. Мы давали Украине то, что у нас было. Однако мы также начали наращивать собственные мощности по производству боеприпасов.Мы на разных платформах привлекались к усилению производства боеприпасов. На это нужно время, но уже сейчас наши союзники подписывают новые контракты и увеличивают производство. Страны НАТО подписали рамочные соглашения более чем на $4 млрд по производству боеприпасов . Это нужно, чтобы заполнять наши склады и продолжать помогать Украине", - пояснил Столтенберг.
Генсек НАТО также прокомментировал ядерные угрозы РФ:
"Риторика и угрозы России по поводу ядерного оружия просто безрассудны. В России должны понимать, что нельзя допустить ядерной войны. Это очень опасный сценарий развития событий. Поэтому мы продолжаем наблюдать за тем, что делает Россия. Также мы контролируем и размещение нашего неконвенционального вооружения. Поэтому если Россия хочет выйти из Соглашения о нераспространении ядерного вооружения, которое она сама и ратифицировала, это лишь свидетельство их неуважения к чему-угодно", - прокомментировал он.
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