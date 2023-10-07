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Страны НАТО обеспокоены тем, что атаки РФ все чаще приближаются и нарушают их территорию, - Bloomberg

7 октября, 2023 суббота
10:43
Война с Россией

Россия все чаще нацеливает свои атаки на экспортные маршруты в Черном море, поэтому зерновые корабли вынуждены идти по береговой линии Румынии, что усиливает угрозу атак у границ НАТО

Об этом сообщает Bloomberg.

Пока НАТО официально рассматривает инциденты нарушения его границ российскими атаками как несчастные случаи, однако, ожидается, что эта тема будет поднята на встрече министров обороны в Брюсселе, анонимно сообщил один из дипломатов НАТО.

Глава вооруженных сил Румынии Даниэль Петреску проговорил трактовку инцидентов с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил необходимость быть бдительными в отношении "несчастных случаев".

"Война России и ее удары вблизи румынских границ безрассудны и дестабилизирующие", - прокомментировал Столтенберг 28 сентября в Киеве, но подчеркнул, что обломки беспилотника не являются результатом преднамеренного нацеливания.

Инциденты с падением осколков дронов в Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не составляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам. А 5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

OSINT-аналитики установили , что российский беспилотник упал на территории Румынии неподалеку от одного из пограничных сел.

Уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника. Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил , что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно , что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила.

В то же время глава правительства страны Марчел Чолаку заявил , что причин для беспокойства нет, и призвал успокоить население.

14 сентября Министерство иностранных дел Румынии выразило "решительный протест" России из-за попадания обломков дронов на территорию страны, также вызывает посла РФ и консультируется с НАТО.

Впоследствии заместитель начальника штаба обороны Румынии Георгица Влад заявил , что армия готова при необходимости сбивать российские дроны.

Министерство обороны Румынии подтвердило , что во время российской атаки на Одесщину в ночь на 30 сентября система радиолокационного наблюдения зафиксировала возможное нарушение воздушного пространства страны.

Министерство иностранных дел Румынии Луминица Одобеску раскритиковала регулярные воздушные атаки России на граничащие с ее страной южные порты Украины и назвала действия РФ военными преступлениями.

Из-за ночной вражеской атаки по припортовой инфраструктуре Одесщины в ночь на 6 октября приостановил работу паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией.

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