Страны НАТО начали военные учения вблизи границ с Беларусью и Украиной
Страны Альянса начали военные учения вблизи границ с Беларусью и Украиной: в Литве – Iron Wolf, в Польше – Puma
Об этом страны Альянса сообщили в твиттере.
Страны НАТО начали военные учения на восточном фланге Североатлантического союза. Речь идет о проведении маневров Iron Wolf в Литве и Puma в Польше.
Известно, что кроме литовских вооруженных сил, в Iron Wolf принимают участие девять других стран НАТО, в том числе Германии, Норвегии, Великобритании и США, к ним привлечены около 3,5 тысяч бойцов и 700 единиц техники. Учения имеют уточненное название Iron Wolf 2022-II, потому что Iron Wolf 2022-I прошли еще в мае.
Учитывая существующие фото, отрабатываются действия механизированных соединений в лесах и городской застройке.
Относительно учений Puma, местом для тренировок был выбран район Жешув, который стал важным логистическим хабом для передачи вооружения Украине странами НАТО.
В этих подготовках принимают участие Польша и армии Словакии, Чехии и Венгрии, а также некоторые подразделения из Великобритании и США. Минобороны Польши сообщило о передвижении значительного количества военной техники в ночь с 22 на 23 октября на полигон в Новая Демба.
Отдельным элементом учений является сам марш, который будет проходить через Жешув для отработки движения в условиях плотной городской застройки. Также известно об участии подразделений 18-й механизированной дивизии Войска Польского.
- 14 октября Залужный обсудил с генералом НАТО Каволи потенциальные угрозы России и Беларуси. Он отметил, что преимуществами Украины остается поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами.
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