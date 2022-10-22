Страны НАТО начали военные учения вблизи границ с Беларусью и Украиной

Об этом страны Альянса сообщили в твиттере.

Страны НАТО начали военные учения на восточном фланге Североатлантического союза. Речь идет о проведении маневров Iron Wolf в Литве и Puma в Польше.

Известно, что кроме литовских вооруженных сил, в Iron Wolf принимают участие девять других стран НАТО, в том числе Германии, Норвегии, Великобритании и США, к ним привлечены около 3,5 тысяч бойцов и 700 единиц техники. Учения имеют уточненное название Iron Wolf 2022-II, потому что Iron Wolf 2022-I прошли еще в мае.

Учитывая существующие фото, отрабатываются действия механизированных соединений в лесах и городской застройке.

Относительно учений Puma, местом для тренировок был выбран район Жешув, который стал важным логистическим хабом для передачи вооружения Украине странами НАТО.

В этих подготовках принимают участие Польша и армии Словакии, Чехии и Венгрии, а также некоторые подразделения из Великобритании и США. Минобороны Польши сообщило о передвижении значительного количества военной техники в ночь с 22 на 23 октября на полигон в Новая Демба.

Отдельным элементом учений является сам марш, который будет проходить через Жешув для отработки движения в условиях плотной городской застройки. Также известно об участии подразделений 18-й механизированной дивизии Войска Польского.

14 октября Залужный обсудил с генералом НАТО Каволи потенциальные угрозы России и Беларуси. Он отметил, что преимуществами Украины остается поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами.