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Страны НАТО могут нанести превентивный удар по заводу по производству иранских дронов, - экс-командующий десантно-штурмовым войском Якубец

15 октября, 2022 суббота
10:11
война с Россией

НАТО может нанести превентивный удар по заводу по производству дронов-камикадзе из Ирана, ведь они используются как средства террора против мирных людей

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт и экс-командующий Аэромобильными (Десантно-штурмовыми) войсками Украины Иван Якубец.

"Нужно политическое решение по этому вопросу. Не допустить, чтобы РФ могла закупить эти 2,4 тыс. дронов в Иране. Иран их выпускает вместе с другими странами – это Сирия, есть сведения о Таджикистане", – сказал он.

По мнению Якубца, следует принять меры, чтобы пути получения комплектующих были перекрыты.

"Можно нанести и превентивный удар силами НАТО. "Шахиды" используют не как военное средство, а как средство террора против мирных граждан. Это предусматривает возможность удара по производящему такие средства заводу. Такой механизм использовали против Сирии. Таким образом, мы можем уменьшить ущерб от этих беспилотников", - подытожил военный.

Иран
НАТО
Военные новости
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