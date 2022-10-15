Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт и экс-командующий Аэромобильными (Десантно-штурмовыми) войсками Украины Иван Якубец.

"Нужно политическое решение по этому вопросу. Не допустить, чтобы РФ могла закупить эти 2,4 тыс. дронов в Иране. Иран их выпускает вместе с другими странами – это Сирия, есть сведения о Таджикистане", – сказал он.

По мнению Якубца, следует принять меры, чтобы пути получения комплектующих были перекрыты.

"Можно нанести и превентивный удар силами НАТО. "Шахиды" используют не как военное средство, а как средство террора против мирных граждан. Это предусматривает возможность удара по производящему такие средства заводу. Такой механизм использовали против Сирии. Таким образом, мы можем уменьшить ущерб от этих беспилотников", - подытожил военный.