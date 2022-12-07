Об этом говорится в материале Politico.

Отмечается, Западные страны избегают "взрывоопасного" вопроса о вступлении Украины в НАТО. Когда на них оказывают давление, политики дают заученные, сжатые и автоматизированные ответы.

После того, как в сентябре Украина призвала ускорить процесс вступления в военный альянс, НАТО публично повторила тезисы о своей политике открытых дверей, однако ответа не последовало.

Кроме того, на прошлой неделе во время встречи министров иностранных дел НАТО их окончательное заявление указывало на расплывчатое обещание 2008 года о том, что Украина когда-нибудь присоединится к Альянсу.

Причин для соответствующей позиции несколько, одна из них – отсутствие общего понимания, как и когда Украина должна вступить в военный блок. Также крупные европейские столицы "не хотят провоцировать Кремль, зная сверхчувствительность России к расширению НАТО на восток".

"Некоторые очень добрые друзья Украины больше боятся положительного ответа на заявку Украины на членство в НАТО, чем предоставление Украине современного оружия", - цитирует Politico министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

В издании подчеркивают, что пока неясно, захотят ли западные партнеры Украины когда-либо предоставлять ей какие-либо гарантии или что-то кроме 5-й статьи НАТО о коллективной обороне, которая поможет сдержать Россию в будущем.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что предварительным условием рассмотрения вопроса членства Украины в НАТО является ее победа над Россией.

7 декабря посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что для вступления в ЕС Украине нужно продемонстрировать прогресс в семи сферах, а для вступления в НАТО нет юридических препятствий. Как отметил Цихоцкий, Польша также заинтересована в том, чтобы Украина стала членом Североатлантического Альянса.

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