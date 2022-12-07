Страны НАТО избегают темы возможного членства Украины в Альянсе, - Politico
Представители стран-членов Альянса не хотят затрагивать тему вступления Украины в НАТО, поскольку боятся военного конфликта с Россией
Об этом говорится в материале Politico.
Отмечается, Западные страны избегают "взрывоопасного" вопроса о вступлении Украины в НАТО. Когда на них оказывают давление, политики дают заученные, сжатые и автоматизированные ответы.
После того, как в сентябре Украина призвала ускорить процесс вступления в военный альянс, НАТО публично повторила тезисы о своей политике открытых дверей, однако ответа не последовало.
Кроме того, на прошлой неделе во время встречи министров иностранных дел НАТО их окончательное заявление указывало на расплывчатое обещание 2008 года о том, что Украина когда-нибудь присоединится к Альянсу.
Причин для соответствующей позиции несколько, одна из них – отсутствие общего понимания, как и когда Украина должна вступить в военный блок. Также крупные европейские столицы "не хотят провоцировать Кремль, зная сверхчувствительность России к расширению НАТО на восток".
"Некоторые очень добрые друзья Украины больше боятся положительного ответа на заявку Украины на членство в НАТО, чем предоставление Украине современного оружия", - цитирует Politico министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
В издании подчеркивают, что пока неясно, захотят ли западные партнеры Украины когда-либо предоставлять ей какие-либо гарантии или что-то кроме 5-й статьи НАТО о коллективной обороне, которая поможет сдержать Россию в будущем.
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