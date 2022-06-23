Об этом говорится в Politico.

"Мы должны поддерживать поставки современных вооружений, тяжелых вооружений, как это уже давно делают союзники НАТО, а также ту роль, которую НАТО может сыграть в обеспечении поддержки", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг также отметил, что война в Украине будет продолжительной и добавил, что она фактически началась еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и поддержала боевиков на Донбассе.

22 июня Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО будет принят новый пакет помощи Украине. Он будет состоять из конкретных проектов в рамках немедленной и краткосрочной помощи, включая поставки оборудования для борьбы с дронами, защищенных средств связи и топлива.

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