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Страны НАТО готовят совместное решение по гарантиям безопасности для Украины, - Politico

9 июля, 2023 воскресенье
20:49
Мир НАТО

США, Великобритания, Франция и Германия ведут переговоры с целью завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО

Об этом заявили четыре чиновника, знакомых с ходом переговоров, пишет Politico.

Отмечается, что США, Великобритания, Франция и Германия уже несколько недель обсуждают этот вопрос с Киевом. Страны также обратились к другим союзникам по НАТО, ЕС и G7.

Идея состоит в том, чтобы создать "зонтик" для всех стран, желающих оказывать Украине постоянную военную помощь, даже если детали будут отличаться.

"Эти усилия являются частью более широких переговоров в НАТО и между несколькими группами стран по поводу того, как западные союзники должны продемонстрировать долгосрочную поддержку Украине", - говорится в сообщении.

Итак, как отмечает издание, крупнейшие страны Альянса работают над тем, чтобы определить, какие временные обязательства по безопасности они могут дать Украине. Однако эта точка зрения не является общей, поскольку страны на восточном фланге НАТО настаивают на том, чтобы Украина прошла более быстрый путь к членству, даже несмотря на войну с Россией.

По словам официальных лиц в Берлине, Париже, Лондоне и Брюсселе, все они говорили на условиях анонимности из-за деликатности дискуссий. Цель западных стран состоит в том, чтобы раскрыть свою рамочную структуру вокруг ежегодного саммита НАТО.

"Дискуссия продолжается, она достаточно прогрессирует, даже очень прогрессирует, и мы очень надеемся, что ее удастся завершить до конца саммита", - сказал французский чиновник.

Высокопоставленный дипломат НАТО согласился с тем, что сейчас проходят "неистовые переговоры в последнюю минуту" о том, "как это должно выглядеть".

Что известно о саммите НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов выразил уверенность, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точную дату вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя.

Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау 5 июля выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

7 июля Йенс Столтенберг заявил, что Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина – НАТО в Вильнюсе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все.

Украина
Франция
Германия
НАТО
США
Великобритания
Вступление в НАТО
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