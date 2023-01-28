Страны НАТО должны перейти на режим военной экономики, - адмирал Роб Бауэр

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью RTP.

В частности, стало известно, что адмирал Роб Бауэр выступает за "военную экономику мирного времени".

Бауэр гарантирует, что НАТО готова к прямой конфронтации с Россией, признавая, что приоритетом Североатлантического союза является перевооружение. Он также признает, что организация лишилась монополии на военную инициативу.

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Также в интервью высший руководитель военной структуры НАТО заявил, что стратегические цели России выходят за пределы Украины, учитывая, что Москва намерена восстановить размеры бывшего Советского Союза.

20 января глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Россия останется угрозой для Североатлантического альянса, даже если ее войска потерпят поражение в Украине.

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