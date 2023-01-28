Страны НАТО должны перейти на режим военной экономики, - адмирал Роб Бауэр
Президент Военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что гражданское промышленное производство стран Атлантического альянса должно быть переориентировано на военную сферу
Об этом он заявил в эксклюзивном интервью RTP.
В частности, стало известно, что адмирал Роб Бауэр выступает за "военную экономику мирного времени".
Бауэр гарантирует, что НАТО готова к прямой конфронтации с Россией, признавая, что приоритетом Североатлантического союза является перевооружение. Он также признает, что организация лишилась монополии на военную инициативу.
Читайте также: Чтобы защитить Украину, мы должны быть в НАТО и ЕС, и мы будем, - Николай Княжицкий в интервью польским журналистам
Также в интервью высший руководитель военной структуры НАТО заявил, что стратегические цели России выходят за пределы Украины, учитывая, что Москва намерена восстановить размеры бывшего Советского Союза.
- 20 января глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Россия останется угрозой для Североатлантического альянса, даже если ее войска потерпят поражение в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное