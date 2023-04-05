Об этом информируют на сайте НАТО .

Поддержка Украины со стороны НАТО являлась главным предметом дискуссий в Брюсселе. Генеральный секретарь согласовал новые обязательства, принятые членами Североатлантического союза, и призвал продолжать военную помощь нашей стране.

"Мы договорились начать работу над разработкой стратегической многолетней программы помощи Украине. Яркая демонстрация того, что наша поддержка будет продолжаться", - говорит Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО уверен, что программа поможет Украине в ее интеграции, в евроатлантической семье.