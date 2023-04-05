Страны НАТО договорились разработать программу многолетней помощи Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал итоги встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Брюсселе 4 и 5 апреля
Об этом информируют на сайте НАТО .
Поддержка Украины со стороны НАТО являлась главным предметом дискуссий в Брюсселе. Генеральный секретарь согласовал новые обязательства, принятые членами Североатлантического союза, и призвал продолжать военную помощь нашей стране.
"Мы договорились начать работу над разработкой стратегической многолетней программы помощи Украине. Яркая демонстрация того, что наша поддержка будет продолжаться", - говорит Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО уверен, что программа поможет Украине в ее интеграции, в евроатлантической семье.
- Напомним, Столтенберг отмечал , что без победы Украины над Россией вопрос членства в НАТО не будет иметь значения.
- Кроме того, сегодня началась встреча комиссии НАТО - Украина, в ходе которой союзники вместе с украинской стороной обсудили дальнейшую поддержку Киева. Украинскую делегацию возглавляет глава МИД Дмитрий Кулеба.
- Президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить июльский саммит НАТО, который состоится в июле в столице Литвы Вильнюсе.
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