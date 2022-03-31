Страны НАТО будут поставлять Украине оружие столько, сколько потребуется, - Столтенберг
31 марта на пресс-конференции генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать Украине военную помощь столько, сколько потребуется
Об этом Столтенберг заявил, отвечая на вопросы журналистов после отчета о деятельности НАТО в 2021 году, передает "Радио Свобода".
"Мы должны продолжать предоставлять оружие Украине. Союзники по НАТО будут продолжать поставлять оружие в Украину столько, сколько это будет необходимо. Это очень важно, потому что Украина борется на войне за свободу, за демократию, за наши общие ценности", - сказал генеральный секретарь НАТО.
По словам Столтенберга, главная цель России – получить результат конфликта военным путем.
"Это хорошо, что переговоры проходят, но пока мы не видели реальной смены главной российской цели, которая состоит в том, чтобы получить результат конфликта военным путем. Они продолжают искать военное решение, поэтому мы должны быть готовы продолжать оказывать военную помощь Украине", – сказал Столтенберг.
Он напомнил, что страны НАТО поддерживали Вооруженные силы Украины в последние годы, в частности, были учения, предоставление оружия и оборудования.
"Это помогло сделать украинскую армию сильнее и лучше тренированной, чем когда-либо раньше. Но, конечно, прежде всего именно храбрость и преданность украинских солдат, мужчин и женщин в униформе, помогла им сопротивляться вторжению российских сил. И именно эта храбрость и преданность поразили и вдохновили весь мир", – добавил генеральный секретарь.
- Также 31 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что ожидает дополнительных наступательных действий России в Украине. По данным американской разведки, "российские подразделения не выводятся, а перемещаются".
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