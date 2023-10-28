Страны Латинской Америки приняли резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины.

Отмечается, что латиноамериканские страны приняли итоговую декларацию форума "Свободная Америка", где впервые существует общая позиция христианско-демократических партий с четким осуждением российской агрессии против Украины.

Кондратюк отметила, что в текст декларации удалось включить отдельный пункт, где выражается солидарность с Украиной, поддержка Формулы мира президента Владимира Зеленского и осуждается российская агрессия против нашего государства.

"Мы солидарны с народом Украины, который страдает неоправданной, непровоцированной российской агрессией. Призываем все страны Америки присоединиться к реализации Формулы мира для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине в соответствии с Уставом ООН", - говорится в тексте документа.

Замглавы ВРУ подчеркнула, что это произошло впервые с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда удалось в столь широком формате стран Латинской Америки осудить российскую агрессию. Впервые из-за такого широкого межпартийного формата, объединяющего 34 партии 21 государства Латинской Америки, вышло привлечь внимание общественности и политикума этого региона к борьбе, которую ведет народ Украины с Россией.

"Имеем отличный результат совместной и упорной работы моей команды вместе с посольством Украины в Мексике во главе с госпожой послом Оксаной Драмарецкой. Это также большой успех делегации Верховной Рады Украины, которую я возглавляла как вице-спикер. Мы приняли непосредственное и активное участие в работе форума" Свободная Америка" и почувствовали очень благосклонное отношение и искреннюю поддержку и понимание коллег", - подчеркнула вице-спикер украинского парламента.

Фото: Верховная Рада Украины