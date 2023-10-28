Страны Латинской Америки приняли резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сообщила, что в пятницу, 27 октября, страны Латинской Америки впервые осудили российскую агрессию против Украины
Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины.
Отмечается, что латиноамериканские страны приняли итоговую декларацию форума "Свободная Америка", где впервые существует общая позиция христианско-демократических партий с четким осуждением российской агрессии против Украины.
Кондратюк отметила, что в текст декларации удалось включить отдельный пункт, где выражается солидарность с Украиной, поддержка Формулы мира президента Владимира Зеленского и осуждается российская агрессия против нашего государства.
"Мы солидарны с народом Украины, который страдает неоправданной, непровоцированной российской агрессией. Призываем все страны Америки присоединиться к реализации Формулы мира для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине в соответствии с Уставом ООН", - говорится в тексте документа.
Замглавы ВРУ подчеркнула, что это произошло впервые с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда удалось в столь широком формате стран Латинской Америки осудить российскую агрессию. Впервые из-за такого широкого межпартийного формата, объединяющего 34 партии 21 государства Латинской Америки, вышло привлечь внимание общественности и политикума этого региона к борьбе, которую ведет народ Украины с Россией.
"Имеем отличный результат совместной и упорной работы моей команды вместе с посольством Украины в Мексике во главе с госпожой послом Оксаной Драмарецкой. Это также большой успех делегации Верховной Рады Украины, которую я возглавляла как вице-спикер. Мы приняли непосредственное и активное участие в работе форума" Свободная Америка" и почувствовали очень благосклонное отношение и искреннюю поддержку и понимание коллег", - подчеркнула вице-спикер украинского парламента.
Фото: Верховная Рада Украины
- В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что партнеры из Латинской Америки и Океании присоединились к противостоянию российскому шантажу Украины.
- В феврале 2023 года Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая присоединилась к созданию Спецтрибунала по преступлениям России.
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