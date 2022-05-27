Страны, которые хотели реальной безопасности, использовали время геополитической слабости РФ для того, чтобы стать членами НАТО, - Портников
Публицист, журналист Виталий Портников убежден, Украина должна прилагать усилия, ходатайствовать о вступлении в НАТО, показывать свою проактивную позицию в этом вопросе. Более того, мы уже имели время и возможность двигаться по этому направлению, как это и сделали бывшие страны СССР
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Реальность состоит в том, что краны, которые хотели реальной безопасности, использовали время геополитического ослабления России для того, чтобы стать членами НАТО. Те же страны, которые в свое время не использовали эту возможность, имеют тесное сотрудничество с НАТО и сейчас присоединяются к альянсу. Это Швеция и Финляндия, сделавшие выводы из войны против Украины", – сказал он.
Портников подчеркнул, что в таких "доказательствах", которые получили скандинавские страны, не нуждались в бывших странах СССР. Они знали, что такое Советский Союз, поэтому присоединились к НАТО.
"Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Эстония – все они сделали свой вывод. Что делала в это время Украина? Развивала так называемую "многовекторную внешнюю политику": то включала в свою доктрину сотрудничество с НАТО, то исключала ", – сказал журналист.
Портников добавил, что пока РФ не решится на удар непосредственно на одну из стран НАТО, такая угроза - "политическая фантастика". По словам журналиста, лидеры стран Североатлантического альянса это хорошо понимают даже те, кто говорит, что они следующие.
"Я не понимаю, почему наши соотечественники не видят, что как раз в НАТО все нормально. Это эффективный оборонный союз, его участники находятся под ядерным зонтиком Штатов, Франции и Великобритании. Мы можем сколь угодно повторять странам-членам НАТО, что они следующие, но до того момента, пока Россия не решится нанести удар одной из стран альянса – это "политическая фантастика", – заметил Портников.
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