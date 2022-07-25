Страны, где смешиваются европейцы с неевропейцами, больше не являются нациями, - Орбан попал в скандал
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал из-за националистических заявлений, выступив против смешения европейских и неевропейских рас
Об этом сообщает The Guardian.
"Венгры - не смешанная раса. Мы не хотим становиться смешанной расой. Страны, где смешиваются европейцы с неевропейцами, больше не являются нациями", - заявил Орбан.
Такие слова венгерского политика вызвали массовое возмущение оппозиционных партий и европейских политиков.
Следует отметить, что Орбан уже раньше делал подобные заявления.
Справка: Премьер-министр Венгрии является одним из приспешников президента России Владимира Путина, который неоднократно пытался продвигать идеи "русского мира" в Европе и всячески пытался противостоять внедрению антироссийских санкций.
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