Об этом сообщает The Guardian.

"Венгры - не смешанная раса. Мы не хотим становиться смешанной расой. Страны, где смешиваются европейцы с неевропейцами, больше не являются нациями", - заявил Орбан.

Такие слова венгерского политика вызвали массовое возмущение оппозиционных партий и европейских политиков.

Следует отметить, что Орбан уже раньше делал подобные заявления.

Справка: Премьер-министр Венгрии является одним из приспешников президента России Владимира Путина, который неоднократно пытался продвигать идеи "русского мира" в Европе и всячески пытался противостоять внедрению антироссийских санкций.

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