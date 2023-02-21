Об этом говорится в совместном заявлении Канады, Франции, Германии, Японии, Италии, Великобритании, США и ЕС на сайте государственного департамента США.

"Мы снова осуждаем безответственную ядерную риторику России. Это не будет отвлекать нас или заставлять отказываться от поддержки Украины. Россия должна немедленно прекратить захватническую войну, вывести все свои войска и военную технику из Украины и уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", – подчеркивают члены G7.

В заявлении подтверждается, что Крым, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области являются неотъемлимыми частями Украины.

Страны отмечают ограничения против страны-спонсора терроризма.

"Мы будем налагать дополнительные экономические убытки на Россию, а также на физических и юридических лиц – в России и за ее пределами – которые оказывают политическую или экономическую поддержку этим нарушениям международного права. Мы неуклонно поддерживаем право Украины защищаться от агрессивной войны России и ее безоговорочное право вернуть свою территорию в России", – заявили в документе.

Члены G7 напомнили, что будут поддерживать права Украины на защиту от российской агрессивной войны и ее "несомненного права на возвращение всех территорий".

"Мы вновь призываем все страны однозначно осудить захватническую войну России и ее попытку завладеть территорией силой. Мы призываем более широкое международное сообщество отвергнуть жестокий экспансионизм России, ее попытки отрицать существование Украины как независимого государства и откровенное нарушение ею международных норм, гарантирующих международный мир, безопасность, территориальную целостность и суверенитет всех государств", – добавили в заявлении.