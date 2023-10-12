Страны G7 заморозили активы РФ на $280 млрд: их будут блокировать пока Москва не компенсирует потери Украины
Страны G7 обязались держать замороженными активы России до тех пор, пока она не компенсирует нанесенную Украине в результате полномасштабного вторжения ущерб
Об этом министры финансов и руководители центробанков стран "Группы семи" объявили в совместном заявлении, передает "Европейская правда".
Руководители Минфинов и центробанков подчеркнули, что будут изучать "все возможные пути предоставления помощи Украине в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом", в том числе и с использованием замороженных суверенных активов РФ.
Рабочая группа по вопросам российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO), созданная по инициативе G7, насчитала замороженных российских суверенных активов примерно в 280 миллиардов долларов, и эта сумма будет уточняться в течение следующих месяцев, говорится в заявлении.
"Мы напоминаем и подтверждаем заявление наших лидеров о том, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине", - подчеркнули представители G7.
Они также пообещали вводить и применять санкции и другие экономические меры для дальнейшего подрыва "способности России вести незаконную, неоправданную и непровоцированную агрессивную войну", а также предотвращать их обращение.
Проблема с использованием суверенных активов России состоит в том, что они юридически принадлежат государству и, в отличие от частных активов, механизм их конфискации не существует. Как известно, Соединенные Штаты работают с европейскими партнерами по созданию необходимой правовой базы для использования конфискованных активов РФ для восстановления Украины.
- Также сегодня, 12 октября, стало известно, что Эстония разработала механизм использования замороженных российских активов в пользу Украины.
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