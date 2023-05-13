Об этом сообщает издание Bloomberg.

"Мы призываем к немедленному прекращению незаконной войны России против Украины, что устранило бы одну из самых больших неопределенностей по глобальным экономическим перспективам", - говорится в заявлении по итогам встречи в Японии.

Отмечается, что помощь Украине к началу 2024 планируют увеличить до 44 миллиардов долларов, что позволит Международному валютному фонду одобрить выделение 15,6 миллиарда долларов в течение четырех лет.

Министры также подчеркнули необходимость оставаться "гибкими" в экономической политике на фоне повышенной неопределенности в мировой экономике.

Читайте также: Российская экономика начинает терпеть крах, – The Wall Street Journal

Центральные банки "будут обеспечивать стабильность инфляционных ожиданий и будут четко информировать о политических позициях, чтобы помочь ограничить негативные последствия для других стран", - говорится в коммюнике.

Кроме этого, министры финансов и руководители центральных банков США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии согласовали позиции по широкому кругу вопросов – от проблем банковского сектора до реструктуризации долгов в пространном коммюнике.

Также в совместном заявлении высказана определенная поддержка стремления США уменьшить зависимость цепи поставок от Китая, а также обращение в страны Глобального Юга, чтобы показать, что группа богатых стран может принять конкретные меры для их поддержки, в то время как G20 борется с разногласиями.

Финансовая стабильность

Необходимость обеспечения глобальной финансовой устойчивости стала ведущей темой после краха банков Кремниевой долины и First Republic Bank. Хотя влияние на экономику и финансовые системы стран G7 было ограничено, сейчас не время для самоуспокоения, отметил глава Центрального банка Германии Йоахим Нагель.

Финансовые руководители заявили, что будут внимательно следить за развитием событий в банковском секторе и готовы принять соответствующие меры по поддержанию стабильности. Финансовая система остается устойчивой, и политики будут работать над устранением пробелов в данных, надзоре и регулировании в банковском секторе.

Цепи поставки

Перебои в торговле также получили важное место в списке проблем, вызвавших беспокойство на встрече, с косвенной ссылкой на Китай. Финансовые руководители предложили новое партнерство, которое будет открыто для других стран.

В коммюнике отмечается, что страны G7 преследуют цель запустить партнерство для усиления устойчивости и инклюзивности цепей поставок не позднее конца этого года.

Отмечается, что это свидетельствует о росте беспокойства G7 по отношению к Китаю, учитывая его роль в поставках и производстве для мировой экономики. В то время как США настаивают на уменьшении зависимости от Пекина, некоторые европейские страны избрали "более тонкий" подход.

Читайте также: В США заявили, что в случае войны между Китаем и Тайванем мировая экономика будет терять до $1 трлн в год

Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отделение от Китая представляет риск для мировой торговли.

"Мы говорим не о закрытии нашей торговли с Китаем, а о том, чтобы сделать цепи поставок более безопасными в некоторых стратегических секторах, таких как редкие полезные ископаемые", - добавил он.