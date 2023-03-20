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Страны G7 сообщили ЕС, что не заинтересованы пересматривать потолок цен на российскую нефть, - Bloomberg

20 мартa, 2023 понедельник
19:46
война с Россией нефть

Страны Большой семерки, вероятно, не пересмотрят потолок цен на российскую нефть в течение этой недели, поскольку они не заинтересованы в этом на данном этапе

Об этом информирует Bloomberg .

По информации издания, странам Евросоюза сообщили о том, что страны G7, отвечающие за установление и изменение ценовых ограничений на нефть, не заинтересованы в изменениях ценового потолка на этом уровне. В то же время отмечают, что нефть из РФ сейчас продается по цене ниже текущего порога в 60 долларов.

Предположительно, переговоры между Большой семеркой и Еврокомиссией по этому вопросу продолжатся после саммита лидеров ЕС, который состоится на этой неделе в Брюсселе.

  • 9 марта министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал снизить цену на российскую нефть вдвое - такое решение должны до конца марта принять ЕС и G7.
  • 16 марта стало известно, что США стараются не принимать мер, которые могут поколебать поставки российской нефти, поскольку это может привести к росту цен на мировом рынке.
Мир
нафта
санкции против России
G7
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