Страны G7 сообщили ЕС, что не заинтересованы пересматривать потолок цен на российскую нефть, - Bloomberg

Об этом информирует Bloomberg .

По информации издания, странам Евросоюза сообщили о том, что страны G7, отвечающие за установление и изменение ценовых ограничений на нефть, не заинтересованы в изменениях ценового потолка на этом уровне. В то же время отмечают, что нефть из РФ сейчас продается по цене ниже текущего порога в 60 долларов.

Предположительно, переговоры между Большой семеркой и Еврокомиссией по этому вопросу продолжатся после саммита лидеров ЕС, который состоится на этой неделе в Брюсселе.