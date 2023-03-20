Страны G7 сообщили ЕС, что не заинтересованы пересматривать потолок цен на российскую нефть, - Bloomberg
Страны Большой семерки, вероятно, не пересмотрят потолок цен на российскую нефть в течение этой недели, поскольку они не заинтересованы в этом на данном этапе
Об этом информирует Bloomberg .
По информации издания, странам Евросоюза сообщили о том, что страны G7, отвечающие за установление и изменение ценовых ограничений на нефть, не заинтересованы в изменениях ценового потолка на этом уровне. В то же время отмечают, что нефть из РФ сейчас продается по цене ниже текущего порога в 60 долларов.
Предположительно, переговоры между Большой семеркой и Еврокомиссией по этому вопросу продолжатся после саммита лидеров ЕС, который состоится на этой неделе в Брюсселе.
- 9 марта министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал снизить цену на российскую нефть вдвое - такое решение должны до конца марта принять ЕС и G7.
- 16 марта стало известно, что США стараются не принимать мер, которые могут поколебать поставки российской нефти, поскольку это может привести к росту цен на мировом рынке.
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