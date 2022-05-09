Страны G7 согласовали заявление, которое станет основой сотрудничества с Украиной, - Зеленский

Об этом он сказал в видеообращении.

"Украина впервые стала участницей встречи лидеров государств "Группы семи" - крупнейших мировых демократий. Обозначил наше видение того, что должно быть сделано для победы свободы и обеспечения безопасности Украины", - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что призвал усилить санкционное давление на Россию и создать такие условия для Украины, чтобы война как можно скорее закончилась освобождением земли и людей.

"В частности, это касается эмбарго на российскую нефть – нефтяные смеси и нефтепродукты. Предложил передовым государствам принять участие в восстановлении Украины после войны Согласовали вместе совместное заявление Группы семи по поводу войны, созданных Россией глобальных угроз и нашего уважения к общей исторической памяти, общим ценностям, нашей свободе. Заявление максимально в интересах Украины и станет основой нашего дальнейшего сотрудничества", – сказал он.

Зеленский заявил, что ощутил еще большую готовность мира помогать Украине.

"И то, что мы уже добились исторического результата, потому что для всего свободного мира понятно - именно Украина в этой войне является стороной добра, Россия же проигрывает, потому что зло всегда проигрывает", - подытожил президент.

G7, или "Большая семерка", дословно Группа Семи – международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада).