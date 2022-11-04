Страны G7 согласовали с Австралией предельную цену на российскую нефть, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Представители США и стран G7 в последние недели вели интенсивные переговоры по установлению верхнего предела цены на морские поставки нефти из России. Это должно гарантировать, что санкции ЕС и США, направленные на ограничение способности Москвы финансировать свое вторжение в Украину, не заблокируют мировой нефтяной рынок.

"Коалиция согласилась, что верхний предел будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой по отношению к индексированной цене (цене, привязанной к определенному индексу нефти). Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы минимизировать нагрузку на участников рынка". , – цитирует Reuters источник.

Начальная граничная цена на нефть из России пока не согласована и будет устанавливаться в ближайшие недели, добавляет собеседник агентства. Регулярный механизм пересмотра позволит стабилизировать рынок по необходимости и не позволит РФ манипулировать ценами.

Напомним, лидеры G7 договорились о принципе ограничения цен на июньском саммите, но с тех пор продолжались переговоры по деталям внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза. Ограничения будут касаться российских нефти и поставляемых морским транспортом нефтепродуктов. Если нефть будут закупаться по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено. Такой шаг призван лишить Россию сверхдоходов по причине продажи нефти. В то же время, непонятно, введут ли предельную цену на нее такие крупные покупатели, как Китай и Индия.

США считают, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке около 60 долларов за баррель.

Ранее в России заявляли , что не будут поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат идею о пределе цен на них.

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