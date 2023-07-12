Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Страны G7 согласовали параметры гарантий безопасности Украины. Они станут основой для будущих соглашений

Страны G7 согласовали параметры гарантий безопасности Украины. Они станут основой для будущих соглашений

12 июля, 2023 среда
17:11
Мир

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению смогут присоединиться все желающие страны

Об этом было объявлено на саммите НАТО, который транслировал Espreso.TV .

"Страны Большой семерки сегодня разработали структуру гарантий безопасности, которые будут в дальнейшем дополнены и будут отвечать нашим насущным потребностям", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективы.

"Сегодня мы составили совместную декларацию, в которой четко прописана наша поддержка, которая будет на близкую и дальнюю перспективы. Все страны, которые захотят присоединиться к этой декларации, ради обеспечения безопасности Украины — вы сможете это сделать. Это для того, чтобы коллективная оборона была укреплена, чтобы у нее не было границ, и эта оборона устоит, несмотря на любые угрозы", - сказал Байден.

Он также подчеркнул, что все союзники согласились, что украинское будущее у НАТО.

"Украина будет продолжать делать прогресс относительно необходимых реформ, но все мы уже сейчас подтвердили свои долгосрочные обещания", - добавил Байден.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что согласованная декларация - это большой результат, которому предшествовала многомесячная работа команды на уровне советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами.

"Считаю этот результат важной победой Украины на пути в НАТО и объясню почему. Сегодняшняя декларация - это общий продукт, который учитывает как потребности Украины, так и возможности союзников", - объясняет Ермак.

Он рассказал, что в сентябре прошлого года международная группа, возглавленная Ермаком и экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, подготовила документ с предложениями гарантий - Kyiv Security Compact. Отмечается, что они вошли в согласованную партнерами по G7 Совместную декларацию.

Ермак объяснил, что декларация является рамочным общим документом. По его словам, следующий шаг - заключение системы двусторонних сделок безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами.

Ключевым тезисом декларации является подтверждение того факта, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона. Этот тезис подкрепляет упоминание о будущем членстве Украины в НАТО.

Что входит в декларацию?

"Мы, лидеры "Группы семи" (G7), подтверждаем нашу непреклонную преданность стратегическим целям создания свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в пределах ее международно признанных границ, способной защитить себя и сдержать будущую агрессию", - говорится в совместном заявлении.

Предусматривающие гарантии безопасности :

  • Обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем, путем продолжения оказания помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море с приоритетом на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию и огневые средства дальнего действия. и другие ключевые средства, такие как боевая авиация, а также путем содействия повышению уровня оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами; поддержка дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины; тренировки и обучение украинских вооруженных сил; обмен разведданными и сотрудничество; поддержка инициатив по киберзащите, безопасности и устойчивости, в том числе для противодействия гибридным угрозам.
  • Укрепление экономической стабильности и устойчивости Украины, в том числе через усилия по реконструкции и восстановлению с целью создания условий, благоприятных для продвижения экономического процветания Украины, включая ее энергетическую безопасность.
  • Оказание технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины, вызванных войной с Россией , а также для того, чтобы Украина могла продолжать внедрять эффективную повестку дня реформ, которая будет поддерживать надлежащее управление, необходимое для продвижения на пути к евроатлантическим стремлениям;

Кроме того, предусмотрены меры в случае новой агрессии РФ, которые предусматривают немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

Союзники также обязуются продолжать поддержку в привлечении РФ к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание России и увеличение ее расходов на войну. Среди них: дальнейшее усиление санкционного давления, замораживание активов, создание механизмов взыскания репараций и судебное преследование виновных в преступлениях против Украины и украинцев согласно нормам международного права;

В свою очередь Украина обязуется:

  • Вносить положительный вклад в безопасность партнеров и усиливать меры прозрачности и подотчетности партнерской помощи.
  • Продолжать реализацию реформ правоохранительных органов, судебной системы, борьбы с коррупцией, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, подчеркивающих ее приверженность демократии, верховенству права, уважению прав человека и свободы СМИ, а также выводят ее экономику на устойчивый путь развития .
  • Продвигать оборонные реформы и модернизацию, в частности, путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами и повышения эффективности и прозрачности в оборонных учреждениях и промышленности Украины.

ЕС и его государства-члены готовы внести свой вклад в эти усилия и быстро рассмотрят модальность такого вклада.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимает Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивают тысячи военнослужащих, небо защищают комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил , что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

Подробнее о событиях на саммите НАТО смотрите в текстовом онлайне Еспресо.TV.

Владимир Зеленский
Джо Байден
Большая семерка
саммит НАТО
НАТО
Мир про Украину
Читайте также:
Сергій Лавров
13 июля, 2023 четверг
"Украина получит F-16 по графику": Кулеба ответил на заявление Лаврова об "угрозе со стороны Запада в ядерной сфере"
Бен Воллес
12 июля, 2023 среда
"Мы не Amazon": министр обороны Британии отреагировал на критику Зеленского об отсутствии приглашения Украины в НАТО
саміт НАТО у Вільнюсі
Автор
12 июля, 2023 среда
"Однажды спросят, кто потерял Украину": что дал Украине саммит НАТО и чего боится Альянс
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.7
    Покупка 36.7
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.55
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
13 июля
13:26
Обновлено
Минкульт показал, как будет выглядеть монумент "Родина-мать" после декоммунизации
13:13
В Минздраве назвали "худший вариант развития событий" на ЗАЭС, при котором украинцы могут оказаться в опасности
13:11
Индия рассматривает введение запрета на экспорт большинства сортов риса, - Bloomberg
13:09
В США выдра атакует серферов и ворует их доски
12:53
Эксклюзив
Кремень: никаких экспериментов в кинематографе по замене украинского дубляжа титрованием быть не может
12:52
Нардепка от запрещенной ОПЗЖ Плачкова составляет мандат
12:48
Интервью Дэвида Леттермана с Зеленским номинировали на премию "Эмми"
12:48
Обновлено
"Украина получит F-16 по графику": Кулеба ответил на заявление Лаврова об "угрозе со стороны Запада в ядерной сфере"
12:34
Оккупанты скрыто перевозят боеприпасы через Крым в гражданских грузовиках, - движение "Атеш"
12:18
В Купянске СБУ задержала чиновницу-коллаборантку, возглавлявшую "управление финансов" оккупантов
12:17
РПЦ снова готовит незаконную передачу украинских пленных в Венгрию, - СМИ
12:13
Обновлено
В Черном море выросло количество ракетоносителей РФ: имеют суммарный залп в 20 "калибров"
12:04
OPINION
Пирров провал?
11:53
Google Bard
В Украине заработал чатбот от Google на основе ИИ
11:42
Эксклюзив
Пока нет ощущения триумфа: руководительница Музея кино о решении суда по реорганизации Довженко-Центра
11:21
В РФ отстранили командира 58 армии Попова – якобы за доклад о реальных проблемах России на фронте
11:18
USAID АГРО предоставит украинским фермерам минудобрения для осенней посевной
11:16
Оккупанты изолировали поселок Пришиб на Запорожье, росгвардейцы ищут корректировщиков, – мэр Мелитополя
11:16
Новости компаний
Скорей бы сентябрь: мир ждет презентацию iPhone 15
11:04
Партнерский материал
Кейс Крайстчерча: разрушенный землетрясением город, судьбу которого отдали в руки местных жителей
10:57
Белый дом продлил санкции против России и Ирана из-за неправомерных задержаний американцев
10:40
Инфографика
Курс валют 13 июля: евро немного подорожал
10:36
Разведка Британии объяснила, какой тактики придерживались кадыровцы под Марьинкой
10:27
Обзор
Байден готовит НАТО к продолжительному конфликту с РФ, а Балтийское море становится озером Альянса. Акценты мировых СМИ 13 июля
10:15
В сутки российская армия атаковала 12 регионов Украины: по меньшей мере 13 пострадавших и 2 погибших
10:10
Алексей Данилов
"Важно, что страны-владельцы ядерного оружия будут оказывать помощь": Данилов о гарантиях безопасности G7 для Украины
10:04
Эксклюзив
Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в Донецкой области, однако понесли потери, - Генштаб ВСУ
Враг снизил активность на Горловском направлении, - боец ВСУ
10:00
OPINION
У Украины есть основания критиковать НАТО
09:56
Макрону отправили письмо с человеческим пальцем внутри, - СМИ
09:23
Инфографика
РФ потеряла 510 солдат, 26 БПЛА и 9 боевых бронемашин в сутки, - Генштаб ВСУ
09:20
ВСУ продвигаются по Бахмутскому и Запорожскому направлениям, РФ применяет резервы и перемещает войска, – Генштаб
08:58
Эксклюзив
В Мариуполе и районе выросло количество российских военных, - Андрющенко
08:57
Обновлено
Ночная атака на Украину: в Киеве и Николаевской области повреждения от падения обломков, есть погибший и пострадавшие
08:56
Украинские силы ударили по казарме кадыровцев в Мариуполе, - Андрющенко
08:46
Обновлено
Число пострадавших в результате взрыва в Запорожье 12 июля возросло до 20
08:23
Силы ПВО за ночь сбили все воздушные цели врага: 20 ударных дронов и 2 "калибра"
08:16
"Провоцируете наихудшую войну в Европе за 80 лет": Джонсон предостерег США от "усталости от Украины"
08:16
Инфографика
Дальнобойные ракеты SCALP: технические характеристики и как они помогут Украине на фронте
08:04
OPINION
Гарантии безопасности или Будапешт 2.0?
07:55
На аукцион в Нью-Йорке выставили останки доисторической морской рептилии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV