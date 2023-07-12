Страны G7 согласовали параметры гарантий безопасности Украины. Они станут основой для будущих соглашений
В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению смогут присоединиться все желающие страны
Об этом было объявлено на саммите НАТО, который транслировал Espreso.TV .
"Страны Большой семерки сегодня разработали структуру гарантий безопасности, которые будут в дальнейшем дополнены и будут отвечать нашим насущным потребностям", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективы.
"Сегодня мы составили совместную декларацию, в которой четко прописана наша поддержка, которая будет на близкую и дальнюю перспективы. Все страны, которые захотят присоединиться к этой декларации, ради обеспечения безопасности Украины — вы сможете это сделать. Это для того, чтобы коллективная оборона была укреплена, чтобы у нее не было границ, и эта оборона устоит, несмотря на любые угрозы", - сказал Байден.
Он также подчеркнул, что все союзники согласились, что украинское будущее у НАТО.
"Украина будет продолжать делать прогресс относительно необходимых реформ, но все мы уже сейчас подтвердили свои долгосрочные обещания", - добавил Байден.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что согласованная декларация - это большой результат, которому предшествовала многомесячная работа команды на уровне советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами.
"Считаю этот результат важной победой Украины на пути в НАТО и объясню почему. Сегодняшняя декларация - это общий продукт, который учитывает как потребности Украины, так и возможности союзников", - объясняет Ермак.
Он рассказал, что в сентябре прошлого года международная группа, возглавленная Ермаком и экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, подготовила документ с предложениями гарантий - Kyiv Security Compact. Отмечается, что они вошли в согласованную партнерами по G7 Совместную декларацию.
Ермак объяснил, что декларация является рамочным общим документом. По его словам, следующий шаг - заключение системы двусторонних сделок безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами.
Ключевым тезисом декларации является подтверждение того факта, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона. Этот тезис подкрепляет упоминание о будущем членстве Украины в НАТО.
Что входит в декларацию?
"Мы, лидеры "Группы семи" (G7), подтверждаем нашу непреклонную преданность стратегическим целям создания свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в пределах ее международно признанных границ, способной защитить себя и сдержать будущую агрессию", - говорится в совместном заявлении.
Предусматривающие гарантии безопасности :
- Обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем, путем продолжения оказания помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море с приоритетом на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию и огневые средства дальнего действия. и другие ключевые средства, такие как боевая авиация, а также путем содействия повышению уровня оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами; поддержка дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины; тренировки и обучение украинских вооруженных сил; обмен разведданными и сотрудничество; поддержка инициатив по киберзащите, безопасности и устойчивости, в том числе для противодействия гибридным угрозам.
- Укрепление экономической стабильности и устойчивости Украины, в том числе через усилия по реконструкции и восстановлению с целью создания условий, благоприятных для продвижения экономического процветания Украины, включая ее энергетическую безопасность.
- Оказание технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины, вызванных войной с Россией , а также для того, чтобы Украина могла продолжать внедрять эффективную повестку дня реформ, которая будет поддерживать надлежащее управление, необходимое для продвижения на пути к евроатлантическим стремлениям;
Кроме того, предусмотрены меры в случае новой агрессии РФ, которые предусматривают немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.
Союзники также обязуются продолжать поддержку в привлечении РФ к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание России и увеличение ее расходов на войну. Среди них: дальнейшее усиление санкционного давления, замораживание активов, создание механизмов взыскания репараций и судебное преследование виновных в преступлениях против Украины и украинцев согласно нормам международного права;
В свою очередь Украина обязуется:
- Вносить положительный вклад в безопасность партнеров и усиливать меры прозрачности и подотчетности партнерской помощи.
- Продолжать реализацию реформ правоохранительных органов, судебной системы, борьбы с коррупцией, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, подчеркивающих ее приверженность демократии, верховенству права, уважению прав человека и свободы СМИ, а также выводят ее экономику на устойчивый путь развития .
- Продвигать оборонные реформы и модернизацию, в частности, путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами и повышения эффективности и прозрачности в оборонных учреждениях и промышленности Украины.
ЕС и его государства-члены готовы внести свой вклад в эти усилия и быстро рассмотрят модальность такого вклада.
Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс
11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимает Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивают тысячи военнослужащих, небо защищают комплексы ПВО Patriot и NASAMS.
Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.
В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.
Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".
Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.
Позже он также сообщил , что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.
Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".
Подробнее о событиях на саммите НАТО смотрите в текстовом онлайне Еспресо.TV.
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