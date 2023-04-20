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Страны G7 рассматривают почти полный запрет экспорта в РФ, - Bloomberg

20 апреля, 2023 четверг
16:29
Экономика G7

Некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Чиновники стран G7 обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров в Японии в мае. Основная цель состоит в том, чтобы привлечь к давлению страны-члены ЕС. Предложение все еще обсуждается и может измениться.

Обсуждаемый подход перевернет существующий режим санкций – в таком случае весь экспорт будет запрещен, а будут существовать только некоторые. Сейчас весь экспорт разрешен, если он не подпадает под санкции.

Если лидеры G7 поддержат этот шаг на саммите, нужно будет согласовать исключения. При этом, по словам одного из собеседников, вероятно, что лекарства и сельскохозяйственная продукция, в частности продукты питания, останутся не под санкциями.

Но есть потенциально серьезные препятствия на пути к имплементации. Для вступления в силу в ЕС новые критерии должны быть приняты всеми странами-членами. Это вызовет ожесточенные дебаты, учитывая негативную реакцию со стороны компаний, которые до сих пор экспортируют товары в Россию.

В настоящее время санкции почти вдвое снизили стоимость экспорта стран ЕС и G7 в Россию. По данным женевского Мониторинга торговых данных, до сих пор попадающие в Россию товары из Европы, США, Канады и Японии оцениваются в 66 млрд дол.

Члены G7 озабочены тем, что это слишком большая выгода для экономики государства-агрессора. Особенно тогда, когда Москва находит способы обойти санкции через третьи  страны.

Германия, Италия и Польша остаются тремя крупнейшими европейскими экспортерами товаров в Россию, свидетельствуют данные мониторинга. Среди товаров G7, которые могут больше всего пострадать от санкций, - автомобили, шоколад, пиво, обувь, цветы и косметика, а также немедицинские и несельскохозяйственные товары.

В то же время европейские страны продолжают покупать у Москвы некоторые товары, в частности палладий, медь, железо и никель.

Кроме того, почти полный запрет экспорта в Россию может еще больше сблизить Москву с Китаем в поиске альтернативных покупателей для санкционных товаров.

Ужесточение торговых ограничений, вероятно, станет ключевым вопросом на саммите G7. Ожидается, что лидеры также достигнут прогресса в отслеживании российских бриллиантов через границы, что в конечном счете откроет путь к ограничениям на торговлю.

  • Напомним, саммит G7 состоится в японском городе Хиросима и продлится три дня, с 19 по 21 мая. Накануне японский премьер Фумио Кишида запланировал ряд министерских встреч, на которых в частности будут обсуждать ситуацию в Украине.
  • Завтра, 21 апреля, будет обнародовано содержание нового пакета санкций ЕС против России.
санкции против России
G7
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