Страны G7 продолжат санкционное давление на РФ и поддержку Украины
Министры иностранных дел стран G7 пообещали и дальше выступать единым фронтом против агрессивной войны России в Украине и заявили о приверженности усилению и применению жестких санкций против РФ
Об этом говорится в коммюнике по результатам их встречи в японском городе Каруидзава.
"Военные преступления и другие жестокости, такие как нападения России на гражданское население и критически важную гражданскую инфраструктуру, не могут быть безнаказанными", – говорится в коммюнике.
"Мы по-прежнему привержены усилению санкций против России и полному их выполнению… и будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявили министры.
Главы МИД также отметили неприемлемость "безответственной ядерной риторики России и ее угроз развернуть ядерное оружие в Беларуси".
Особое внимание в коммюнике уделено попыткам других государств помочь России уклониться от санкций и оказать военную поддержку.
"Мы подтверждаем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь России в ведении войны или заплатить за это высокую цену. Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставку оружия третьими сторонами в Россию и продолжим принимать меры против тех, кто оказывает материальную поддержку России", – указано в документе.
В частности известно, что согласованный топдипломатами документ подготовлен как шаблон для предстоящего саммита лидеров стран G7, который состоится в Хиросиме в следующем месяце, и включает формулировки по Ирану, Мьянме, нераспространению ядерного оружия и другим важным глобальным вопросам.
Читайте также: Путин не достигнет своих целей в Украине из-за решимости G7, - Бербок
Но особое внимание в нем уделено двум кризисам:
- растущим угрозам Китая и его военным маневрам вокруг Тайваня;
- вторжению РФ в Украину и угрозам российского лидера применить тактическое ядерное оружие.
Министры иностранных дел Японии, США, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Италии и Европейского Союза подчеркнули, что их нынешняя встреча стала решающим моментом в ответе мира на оба кризиса, рассматриваемых как вызовы международному порядку, основанному на правилах после Второй мировой войны. .
Отдельно отмечена неспособность решать глобальные проблемы в ООН из-за деструктивной позиции Китая и России в Совете Безопасности.
Кроме того, главы МИД G7 также заявили, что мир и стабильность между Китаем и Тайванем являются "незаменимым элементом безопасности и процветания в международном сообществе" и призвали к "мирному решению проблем между берегами пролива".
Коммюнике также призвало Китай "воздержаться от угроз, принуждения, запугивания или применения силы" в Восточном и Южно-Китайском морях и не наращивать "военную деятельность в регионе".
- 16 апреля во время форума на полях саммита G7 США, Канада, Великобритания, Франция и Япония создали альянс, чтобы вытеснить Россию с международного рынка ядерной энергии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.2
-
EUR
Покупка 40.7Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное