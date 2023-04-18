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Страны G7 продолжат санкционное давление на РФ и поддержку Украины

18 апреля, 2023 вторник
09:05
Мир G7

Министры иностранных дел стран G7 пообещали и дальше выступать единым фронтом против агрессивной войны России в Украине и заявили о приверженности усилению и применению жестких санкций против РФ

Об этом говорится в коммюнике по результатам их встречи в японском городе Каруидзава.

"Военные преступления и другие жестокости, такие как нападения России на гражданское население и критически важную гражданскую инфраструктуру, не могут быть безнаказанными", – говорится в коммюнике.

"Мы по-прежнему привержены усилению санкций против России и полному их выполнению… и будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявили министры.

Главы МИД также отметили неприемлемость "безответственной ядерной риторики России и ее угроз развернуть ядерное оружие в Беларуси".

Особое внимание в коммюнике уделено попыткам других государств помочь России уклониться от санкций и оказать военную поддержку.

"Мы подтверждаем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь России в ведении войны или заплатить за это высокую цену. Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставку оружия третьими сторонами в Россию и продолжим принимать меры против тех, кто оказывает материальную поддержку России", – указано в документе.

В частности известно, что согласованный топдипломатами документ подготовлен как шаблон для предстоящего саммита лидеров стран G7, который состоится в Хиросиме в следующем месяце, и включает формулировки по Ирану, Мьянме, нераспространению ядерного оружия и другим важным глобальным вопросам.

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Но особое внимание в нем уделено двум кризисам:

  • растущим угрозам Китая и его военным маневрам вокруг Тайваня;
  • вторжению РФ в Украину и угрозам российского лидера применить тактическое ядерное оружие.

Министры иностранных дел Японии, США, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Италии и Европейского Союза подчеркнули, что их нынешняя встреча стала решающим моментом в ответе мира на оба кризиса, рассматриваемых как вызовы международному порядку, основанному на правилах после Второй мировой войны. .

Отдельно отмечена неспособность решать глобальные проблемы в ООН из-за деструктивной позиции Китая и России в Совете Безопасности.

Кроме того, главы МИД G7 также заявили, что мир и стабильность между Китаем и Тайванем являются "незаменимым элементом безопасности и процветания в международном сообществе" и призвали к "мирному решению проблем между берегами пролива".

Коммюнике также призвало Китай "воздержаться от угроз, принуждения, запугивания или применения силы" в Восточном и Южно-Китайском морях и не наращивать "военную деятельность в регионе".

  • 16 апреля во время форума на полях саммита G7 США, Канада, Великобритания, Франция и Япония создали альянс, чтобы вытеснить Россию с международного рынка ядерной энергии.
Россия
Белорусь
G7
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Большая семерка
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