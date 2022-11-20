Страны G7 призывают ООН к серьезной реакции на ракетные запуски КНДР
Главы МИД Большой семерки призвали Совет Безопасности ООН принять "значительные меры" в ответ на последний запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР
Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на заявление министров иностранных дел G7.
"Беспрецедентная серия незаконных запусков баллистических ракет, осуществленная (Северной Кореей) в 2022 году. представляет серьезную угрозу региональному и международному миру и безопасности", - говорится в заявлении
В документе G7 отмечено, что испытание Пхеньянем баллистической ракеты, способной достичь материковой части США было "безрассудным актом" и "еще одним вопиющим нарушением" резолюций ООН.
Известно, что Совет Безопасности должен обсудить политику КНДР на заседании в понедельник по просьбе Соединенных Штатов после последней серии нынешних испытательных запусков ракет.
- Утром 18 ноября Северная Корея выпустила вероятную межконтинентальную баллистическую ракету в море вблизи Японии. Во время этого северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал "противостоять ядерным угрозам США посредством ядерного оружия". Ким заявил, что "угрозы со стороны США и их союзников, проводящих враждебную политику", побудили его страну существенно ускорить укрепление своего "оружия для ядерного сдерживания".
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