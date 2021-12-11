Страны G7 призвали Украину и Россию вернуться за стол переговоров в "нормандском формате"

Об этом заявила новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в Ливерпуле (Великобритания) в субботу, 11 декабря, сообщает DW .

Бербок отметила возможность встречи в "нормандском формате" с участием России, Украины, Франции и Германии.

"Приглашение на эту встречу уже несколько недель, несколько месяцев лежит на столе", – сказала Бербок.

Другим каналом взаимодействия он назвал Совет Россия – НАТО.

По словам Бербок, переговоры должны привести к cнижению напряженности на российско-украинской границе.

При этом глава МИД Германии подчеркнула, что страны "большой семерки" сходятся во мнении, что в Европе не может быть смены границ.

"Все члены G7 придерживаются четкой общей позиции, согласно которой пересечение этой линии будет иметь огромные политические и экономические последствия", - сказала Бербок.