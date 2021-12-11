Страны G7 призвали Украину и Россию вернуться за стол переговоров в "нормандском формате"
Государства-члены "большой семерки" призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров в "нормандском формате"
Об этом заявила новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в Ливерпуле (Великобритания) в субботу, 11 декабря, сообщает DW .
Бербок отметила возможность встречи в "нормандском формате" с участием России, Украины, Франции и Германии.
"Приглашение на эту встречу уже несколько недель, несколько месяцев лежит на столе", – сказала Бербок.
Другим каналом взаимодействия он назвал Совет Россия – НАТО.
По словам Бербок, переговоры должны привести к cнижению напряженности на российско-украинской границе.
При этом глава МИД Германии подчеркнула, что страны "большой семерки" сходятся во мнении, что в Европе не может быть смены границ.
"Все члены G7 придерживаются четкой общей позиции, согласно которой пересечение этой линии будет иметь огромные политические и экономические последствия", - сказала Бербок.
- Напомним, 11 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с новой главой МИД Германии Анналеной Бербок обсудил угрозу российской агрессии против Украины
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