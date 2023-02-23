Страны G7 приняли решение в этом году выделить Украине $39 млрд
Страны G7 в 2023 году выделили для поддержки Украины $39 млрд финансовой помощи
Об этом идет речь в документе, принятом по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков стран G7.
"На 2023 год, согласно потребностям правительства Украины, мы увеличили наши обязательства бюджетной и экономической поддержки до $39 млрд", - говорится в документе.
В заседании принял участие министр финансов Украины Сергей Марченко и руководители МВФ, Всемирного банка и нескольких ключевых экономических международных организаций.
Отметим, что встреча глав Минфинов и Центробанков стран G7 состоялась в индийском городе Бангалор в четверг, 23 февраля, а уже на следующий день состоится аналогичная встреча в формате стран "Большой двадцатки" (G20).
В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.23
Покупка 39.23Продажа 39.88
-
EUR
Покупка 41.15Продажа 42.07
- Актуальное
- Важное