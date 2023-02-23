Об этом идет речь в документе, принятом по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков стран G7.

"На 2023 год, согласно потребностям правительства Украины, мы увеличили наши обязательства бюджетной и экономической поддержки до $39 млрд", - говорится в документе.

В заседании принял участие министр финансов Украины Сергей Марченко и руководители МВФ, Всемирного банка и нескольких ключевых экономических международных организаций.

Отметим, что встреча глав Минфинов и Центробанков стран G7 состоялась в индийском городе Бангалор в четверг, 23 февраля, а уже на следующий день состоится аналогичная встреча в формате стран "Большой двадцатки" (G20).

В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.