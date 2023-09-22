Страны G7 посетят Индию, чтобы проверить реализацию блокировки импорта алмазов, добываемых в России

Об этом сообщает Reuters.

"На следующей неделе состоится поездка в Индию, ряд стран собирается вроде бы проверить определенные элементы реализации. Я думаю, что это будет очень важно для решений людей", - анонимно сообщил чиновник США.

Другой американский чиновник заявил, что представители США и их союзники из стран G7, а также Бельгии поедут в Мумбай и Сурат, где полируется около 80% алмазов в мире.

Страны G7 разрабатывают план контроля за реализацией блокировки импорта алмазов, добываемых в России, являющейся крупнейшим в мире производителем необработанных драгоценных камней. Реализация зависит от Индии, в алмазной промышленности которой трудятся миллионы людей.

Бельгия, не входящая в G7, но являющаяся членом ЕС, блокирует любые санкции против российских алмазов и ожидает, что G7 объявит о запрете в ближайшие недели, пытаясь усилить давление на возможности России финансировать войну в Украине.

ЕС ввел 11 раундов торговых ограничений по России как наказание после того, как РФ начала вторжение в Украину. Российские алмазы и подконтрольная РФ алмазная компания Alrosa в Бельгии пока остаются запрещенными из-за опасений страны, что потерянная торговля будет перенаправлена ​​в другое место, если не будет запрещена в ЕС.

Польша призвала ЕС ввести санкции против российских алмазов, продажи которых принесли РФ более 4,5 млрд долларов в 2022 году, из которых ЕС купил российских бриллиантов на сумму около 1,5 млрд долларов.