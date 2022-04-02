Страны G7 пообещали Украине экономическую и гуманитарную поддержку

Об этом сообщило представительство в Украине в Twitter.

Послы стран G7 подчеркнули, что остаются верными независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

"В то время как Украина борется против российской агрессии и обеспечивает основные и неотложные потребности украинцев, послы G7 будут пытаться помимо внутреннего процесса реформ поддерживать и эти немедленные усилия. Группа будет использовать свою сеть и свои ресурсы, чтобы помочь Украине получить гуманитарную и экономическую поддержку как для краткосрочных потребностей, да и для долгосрочного развития", - заявили дипломаты.

Послы заверили, что будут внимательно следить за сообщениями о потенциальных военных преступлениях и других нарушениях гуманитарного права, а также будут помогать Украине защитить понимание свободы, демократии, верховенства права и прав человека.

"Группа будет координировать свои усилия с другими международными партнерами Украины с целью поддержки экономического восстановления и поощрения возвращения Украины в ее амбициозный путь экономических и судебных реформ после войны", - подчеркнули дипломаты.