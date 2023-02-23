Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о программе кредитования МВФ на несколько лет. По информации источников агентства, в последние дни МВФ активно обсуждает программу с Министерством финансов США.

Как говорят источники Bloomberg, правительства стран "семерки" активизируют работу с МВФ и Украиной.

Ожидается, что на этой неделе правительства США, Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии и Японии официально поручат активизировать сотрудничество с МВФ и Украиной по выполнению амбициозной программы, сообщают источники. Одобрение G7 является одним из нескольких условий МВФ для завершения сделки.

Правительство президента Владимира Зеленского стремится заключить новое соглашение уже в следующем месяце с целью обеспечить $5 млрд в течение первого года, сообщил человек ранее на этой неделе.

Глава МВФ Кристалина Георгиева в понедельник встретилась в Киеве с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Сам Марченко заявил Си-эн-эн, что Киев "предпринимает шаги в направлении полноценной программы [кредитования] по линии МВФ".

"Мы готовы выполнить все требования и условия, чтобы продвигаться вперед с программой", – сказал он.

По словам Марченко, Украине нужно $10 млрд., чтобы покрыть свой бюджетный дефицит в 2023 году и начать восстановление экономики.