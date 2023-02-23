Страны G7 помогут Украине получить от МВФ кредит на сумму $16 млрд, - Bloomberg
Страны "Большой семерки" могут предложить Украине поддержку в получении финансовой помощи в $16 млрд по линии Международного валютного фонда
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Речь идет о программе кредитования МВФ на несколько лет. По информации источников агентства, в последние дни МВФ активно обсуждает программу с Министерством финансов США.
Как говорят источники Bloomberg, правительства стран "семерки" активизируют работу с МВФ и Украиной.
Ожидается, что на этой неделе правительства США, Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии и Японии официально поручат активизировать сотрудничество с МВФ и Украиной по выполнению амбициозной программы, сообщают источники. Одобрение G7 является одним из нескольких условий МВФ для завершения сделки.
Правительство президента Владимира Зеленского стремится заключить новое соглашение уже в следующем месяце с целью обеспечить $5 млрд в течение первого года, сообщил человек ранее на этой неделе.
Глава МВФ Кристалина Георгиева в понедельник встретилась в Киеве с министром финансов Украины Сергеем Марченко.
Сам Марченко заявил Си-эн-эн, что Киев "предпринимает шаги в направлении полноценной программы [кредитования] по линии МВФ".
"Мы готовы выполнить все требования и условия, чтобы продвигаться вперед с программой", – сказал он.
По словам Марченко, Украине нужно $10 млрд., чтобы покрыть свой бюджетный дефицит в 2023 году и начать восстановление экономики.
- Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой.
- 22 февраля стало известно, что МВФ заявил о готовности оказать значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы. Известно, что правительство Украины намерено заключить новое соглашение уже в следующем месяце с целью обеспечения $5 млрд в течение первого года. Премьер-министр Денис Шмигаль рассчитывает, что Украина получит более 15 миллиардов долларов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 39.89
-
EUR
Покупка 41.29Продажа 42.15
- Актуальное
- Важное