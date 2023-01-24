Страны G7 подтвердили поддержку энергетического сектора Украины на фоне российских атак

Об этом говорится в сообщении государственного департамента США .

На встрече, которую возглавляли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши, обсуждались текущие усилия по ускорению поставок энергетического оборудования в Украину.

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"G7 обязалась продолжать тесную координацию с целью предоставления оборудования и гуманитарной помощи этой зимой, закупки необходимой инфраструктуры и поддержки долгосрочного видения Украины относительно модернизации и декарбонизации ее энергетической системы и интеграции с европейской системой", - говорится в сообщении.

Кроме этого, добавляется, что Блинкен особо подчеркнул твердое обязательство Соединенных Штатов поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

По состоянию на 22 января было известно, что более 150 городов и сел в Херсонской области не имеют энергоснабжения , это произошло в результате ежедневных российских обстрелов.

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