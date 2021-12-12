Страны G7 подготовили заявление с предупреждением о последствиях агрессии РФ против Украины, - Reuters
Страны Большой семерки предупредили России о серьезной цене новой военной агрессии против Украины
Текст заявления, которое подготовили страны Большой семерки, обнародовало агентство Reuters.
Страны G7 планируют одобрить соответствующее коммюнике по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел в Ливерпуле (Великобритания).
"У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену", - говорится в заявлении.
Страны G7 также призвали РФ к деэскалации напряженности в Украине.
"Мы подтверждаем нашу непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право любого суверенного государства определять свое будущее", - подчеркнули министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии, США, Канады и представитель ЕС.
- Напомним, 11 декабря государства-члены Большой семерки призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров в "нормандском формате".
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