Страны G7 подготовили заявление с предупреждением о последствиях агрессии РФ против Украины, - Reuters

Текст заявления, которое подготовили страны Большой семерки, обнародовало агентство Reuters.

Страны G7 планируют одобрить соответствующее коммюнике по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел в Ливерпуле (Великобритания).

"У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену", - говорится в заявлении.

Страны G7 также призвали РФ к деэскалации напряженности в Украине.

"Мы подтверждаем нашу непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право любого суверенного государства определять свое будущее", - подчеркнули министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии, США, Канады и представитель ЕС.