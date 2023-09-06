Страны G7 отложили регулярные пересмотры ограничений на российскую нефть из-за резкого роста цен, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что российские производители нашли способы продавать нефть, используя меньшее количество западных судов и страховых услуг. Это в то же время усложняет Западу соблюдение действующего лимита цены, поскольку компании, способствующие торговле, не входят в их компетенцию.

Так, страны Большой семерки (G7) вместе с Евросоюзом и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть в декабре прошлого года, а с февраля – на топливо. Сначала страны ЕС согласились пересматривать лимит цены каждые два месяца и корректировать его, если необходимо, тогда как G7 будет пересматривать "при необходимости", включая "внедрение и соблюдение".

В то же время сообщается, что G7 не пересматривали ограничения с марта. Источники агентства заявили, что Группа не планирует в ближайшее время искать корректировку схемы.

"В июне или июле были некоторые переговоры о пересмотре или, по крайней мере, об этом, но формально этого никогда не было", - сказал один дипломатический источник.

Источники сообщили, что хотя некоторые страны ЕС были заинтересованы в пересмотре, они отметили, что у США и членов G7 имело желание вносить изменения.

Предстоящая Генеральная Ассамблея ООН, которая состоится позже этого месяца, может стать неофициальной платформой для переговоров по ограничению.

Reuters объясняет, что механизм позволяет третьим странам покупать российское топливо с помощью западного страхования судов, если есть доказательства, что покупка не превышает лимит цены в $60 за баррель для сырой нефти, $45 за баррель тяжелого топлива и $100 за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизель.

Идею выдвинул Вашингтон, чтобы сократить доходы Москвы на фоне ее войны с Украиной, избегая срывов рынка в результате запрета ЕС на российскую нефть. Фьючерсы на эталонную нефть марки Brent торгуются на самом высоком уровне в этом году на уровне более 90 долларов за баррель, повышая стоимость мировой сырой нефти, включая российскую нефть Urals.

Министерство финансов России заявило, что средняя цена на ее флагманский сорт нефти марки Urals в августе восстановилась в среднем до 74 долларов за баррель, что намного превышает потолок цен в 60 долларов за баррель, и выросла со средней цены в 56 долларов за первые шесть месяцев года .

Россия была вынуждена сократить экспорт нефти и нефтепродуктов сразу после введения потолка цен, на фоне того, как вовсю пыталась найти достаточно судов для перевозки всей своей продукции.

Однако стране удалось передать большую часть своего экспорта в руки отечественных или незападных иностранных отправителей груза, которым не требуется западное страховое покрытие.

Агентство Reuters подсчитало, что по меньшей мере 40 посредников, включая ранее не участвовавшие в этом бизнесе компании, обработали по меньшей мере половину общего экспорта нефти и нефтепродуктов из России в период с марта по июнь.

Хотя для перевозки российской нефти используется в основном "теневой флот" танкеров с неясными владельцами, западные суда по-прежнему участвуют в перевозке продукции, поскольку их труднее контролировать, сообщил источник в отрасли.

По данным LSEG, российская нефть торгуется выше предельного уровня с середины июля и сейчас на российских терминалах торгуется на уровне около 67 долларов за баррель. Российские нефтепродукты, такие как мазут и дизельное горючее, также превысили установленные для них цены на потолки.