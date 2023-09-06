Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Страны G7 отложили регулярные пересмотры ограничений на российскую нефть из-за резкого роста цен, - Reuters

Страны G7 отложили регулярные пересмотры ограничений на российскую нефть из-за резкого роста цен, - Reuters

6 сентября, 2023 среда
10:28
Мир

Страны Группы семи и союзники отложили регулярный пересмотр потолка цен на российскую нефть, хотя большая ее часть торгуется выше лимита из-за роста мировых цен на нефть

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что российские производители нашли способы продавать нефть, используя меньшее количество западных судов и страховых услуг. Это в то же время усложняет Западу соблюдение действующего лимита цены, поскольку компании, способствующие торговле, не входят в их компетенцию.

Так, страны Большой семерки (G7) вместе с Евросоюзом и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть в декабре прошлого года, а с февраля – на топливо. Сначала страны ЕС согласились пересматривать лимит цены каждые два месяца и корректировать его, если необходимо, тогда как G7 будет пересматривать "при необходимости", включая "внедрение и соблюдение".

В то же время сообщается, что G7 не пересматривали ограничения с марта. Источники агентства заявили, что Группа не планирует в ближайшее время искать корректировку схемы.

"В июне или июле были некоторые переговоры о пересмотре или, по крайней мере, об этом, но формально этого никогда не было", - сказал один дипломатический источник.

Источники сообщили, что хотя некоторые страны ЕС были заинтересованы в пересмотре, они отметили, что у США и членов G7 имело желание вносить изменения.

Предстоящая Генеральная Ассамблея ООН, которая состоится позже этого месяца, может стать неофициальной платформой для переговоров по ограничению.

Reuters объясняет, что механизм позволяет третьим странам покупать российское топливо с помощью западного страхования судов, если есть доказательства, что покупка не превышает лимит цены в $60 за баррель для сырой нефти, $45 за баррель тяжелого топлива и $100 за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизель.

Идею выдвинул Вашингтон, чтобы сократить доходы Москвы на фоне ее войны с Украиной, избегая срывов рынка в результате запрета ЕС на российскую нефть. Фьючерсы на эталонную нефть марки Brent торгуются на самом высоком уровне в этом году на уровне более 90 долларов за баррель, повышая стоимость мировой сырой нефти, включая российскую нефть Urals.

Министерство финансов России заявило, что средняя цена на ее флагманский сорт нефти марки Urals в августе восстановилась в среднем до 74 долларов за баррель, что намного превышает потолок цен в 60 долларов за баррель, и выросла со средней цены в 56 долларов за первые шесть месяцев года .

Россия была вынуждена сократить экспорт нефти и нефтепродуктов сразу после введения потолка цен, на фоне того, как вовсю пыталась найти достаточно судов для перевозки всей своей продукции.

Однако стране удалось передать большую часть своего экспорта в руки отечественных или незападных иностранных отправителей груза, которым не требуется западное страховое покрытие.

Агентство Reuters подсчитало, что по меньшей мере 40 посредников, включая ранее не участвовавшие в этом бизнесе компании, обработали по меньшей мере половину общего экспорта нефти и нефтепродуктов из России в период с марта по июнь.

Хотя для перевозки российской нефти используется в основном "теневой флот" танкеров с неясными владельцами, западные суда по-прежнему участвуют в перевозке продукции, поскольку их труднее контролировать, сообщил источник в отрасли.

По данным LSEG, российская нефть торгуется выше предельного уровня с середины июля и сейчас на российских терминалах торгуется на уровне около 67 долларов за баррель. Российские нефтепродукты, такие как мазут и дизельное горючее, также превысили установленные для них цены на потолки.

  • Накануне исполняющий обязанности помощника министра финансов США Эрик Ван Ностранд рассказал , что ценовой лимит на российскую нефть продолжает работать и снижать доходы Москвы.
Россия
нафта
G7
Экономика
Читайте также:
На фото: Льотчик російського гелікоптера Мі-8
5 сентября, 2023 вторник
Стало известно, сколько получил российский пилот, сбежавший в Украину на Ми-8
Президент ОАЕ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян (ліворуч) та Володимир Путін
5 сентября, 2023 вторник
США, Британия и ЕС давят на ОАЭ с целью остановить помощь РФ в войне с Украиной, – СМИ
Польща кордон
5 сентября, 2023 вторник
Пытался распилить забор: белорусский военный пересек границу Польши
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.24
    Покупка 37.24
    Продажа 37.94
  • EUR
    Покупка 40.19
    Продажа 41.12
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
6 сентября
11:34
Обновлено
Комитет ВРУ поддержал назначение Кириленко на должность главы АМКУ
11:24
На юге Бразилии бурлит сильнейший в истории циклон: погибли более 20 человек
11:23
Обзор
Российские торговцы людьми вербовали кубинцев на войну в Украине, ВСУ пытаются прорвать вторую линию обороны россиян. Акценты мировых СМИ 6 сентября
11:04
"Такое случается в зоне боевых действий": в Британии сообщили, что Украина потеряла танк Challenger 2
11:01
В Одесской области пограничники задержали учителя, навязывавшего ученикам российские нарративы
10:58
Обновлено
Защита критической инфраструктуры зимой: Зеленский провел заседание Ставки
10:57
коррупция
В Украине запустили портал обличителей коррупции
10:54
В Киев приехал посол UNITED24, французский кинорежиссер Мишель Азанавичюс
10:40
Пропагандист Соловьев призвал россиян не публиковать информацию об обстрелах территории РФ
10:40
В Украине будет царить сухая и солнечная погода: прогноз на 7 сентября от Натальи Диденко
10:34
"Проснулся в 04:45": британский писатель Стивен Фрай поделился опытом пребывания в укрытии в Киеве
10:30
На восстановление Украины нужно направить арестованные российские деньги, - американские эксперты
10:22
Приложение Lookout для людей с нарушениями зрения стало доступным на украинском языке
10:18
Стефанчук прибыл в Японию для участия в парламентском саммите G7
09:52
Армия РФ за сутки обстреляла 10 областей Украины: 1 человек погиб, 12 ранены
09:52
Инфографика
Курс валют на 6 сентября: какова актуальная цена евро и доллара в банках
09:30
Армения
Армения объявила о совместных военных учениях с США
09:23
Россияне обстреляли село на Харьковщине: ранен мужчина
09:23
Обновлено
РФ атаковала Киев ракетами и обстреляла Одесщину "шахедами": погиб 1 человек, есть разрушения
09:18
Британская разведка объяснила, зачем в РФ была введена программа по обучению школьников пользоваться оружием и управлять БПЛА
09:10
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев, - СМИ
09:03
Япония и Турция будут сотрудничать в восстановлении инфраструктуры Украины
09:00
Михайлово чудо. Что нельзя делать и как молиться
08:50
Россияне готовятся взять реванш и перехватить инициативу на фронте, - Сырский
08:10
Николай Шапаренко
Сборная Украины потеряла важного футболиста перед матчами с Англией и Италией
08:05
OPINION
Николай Княжицкий
Вышеградская группа – V4 – прошлое или будущее
07:54
Инфографика
Силы обороны уничтожили 610 окупантов, 36 артсистем и 8 танков, - Генштаб
07:35
Массированный удар РФ по Украине 6 сентября: силы ПВО уничтожили 8 ракет и 15 "шахедов"
06:46
Большое наводнение накрыло Турцию, Болгарию и Грецию: по меньшей мере 5 погибших
06:44
штурм капитолия
В США приговорили к 22 годам заключения одного из организаторов штурма Капитолия
06:15
Британия планирует признать ЧВК Вагнера террористической организацией
05:34
Силы обороны продолжают успешное наступление в Запорожской области, - ISW
04:30
"Рух" узнал соперника на стартовый раунд юношеской Лиги УЕФА
03:27
Россияне поставили ультиматум жителям временно оккупированной Донбасса: все из-за мобилизации
01:54
Виталий Буяльский
В "Динамо" выбрали нового капитана, - СМИ
01:41
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 5 сентября
01:20
Украина вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу
00:40
Омбудсмен ответил на заявление ООН о нехватке доказательств геноцида в Украине
00:12
Россияне обстреляли из артиллерии город и село в Донецкой области: ранены пять человек
2023, вторник
5 сентября
23:58
Зеленский подытожил поездку на фронт: обозначили с военными приоритеты по оружию
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV