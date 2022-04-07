Страны G7 осудили преступления военных РФ в Буче и обещают в дальнейшем поддерживать Украину

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление G7.

"Многочисленные изображения погибших мирных жителей, жертв пыток и очевидных казней, а также сообщения о сексуальном насилии и разрушениях гражданской инфраструктуры показывают настоящее лицо жестокой захватнической войны России против Украины и ее народа" - говорится в заявлении.

Расправы в городе Буча и других городах Украины будут внесены в перечень зверств и грубых нарушений международного права, в том числе международного гуманитарного права и прав человека, совершенных агрессором на украинской земле.

В G7 подчеркнули, что ответственные за эти ужасные действия и зверства будут привлечены к ответственности и наказаны.

"Россия должна немедленно выполнить юридически обязательное распоряжение Международного суда ООН о прекращении военных операций, которые она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины. Кроме того, мы призываем Россию полностью вывести свои военные силы и технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.

Совместно с международными партнерами G7 будет поддерживать и усиливать давление на Россию, вводя скоординированные дополнительные ограничительные меры, чтобы эффективно воспрепятствовать возможности России продолжить агрессию против Украины.

"Мы будем работать вместе, чтобы остановить любые попытки обойти санкции или помочь России другими средствами. Мы предпринимаем дальнейшие шаги, чтобы ускорить планы по уменьшению нашей зависимости от российской энергии, и будем работать вместе с этой целью", - отметили в G7.

Также министры заявили о непреклонной поддержке Украины в пределах ее международно признанных границ и выразили готовность оказывать ей дальнейшую помощь, в том числе военной техникой и финансовыми средствами, чтобы позволить Украине защититься от российской агрессии и отстроить страну.

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