Страны G7 обвинили Иран в атаке на танкер Mercer Street

Об этом говорится в заявлении министров, опубликованном на сайте МИД Германии .

Главы МИД стран G7 констатировали, что все имеющиеся доказательства однозначно указывают, что за атакой стоит Иран.

"Мы, министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании, США и верховный представитель ЕС, преданные безопасности на море и защите торгового судоходства. Мы призываем Иран прекратить всю деятельность, несовместимую с соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН, и призываем все стороны играть конструктивную роль в содействии миру и безопасности в регионе ", - говорится в заявлении.

В G7 назвали нападение преднамеренным и целенаправленным и пообещали продолжить делать все для защиты всего судоходства, что имеет важное значение для мировой экономики.

Израиль, США и Великобритания ранее обвинили Иран в причастности к нападению 29 июля в Оманском заливе на танкер Mercer Street.

Корабль шел под флагом Либерии и находился в собственности Японии. Управляет танкером лондонская компания Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяла Офера. Иран отрицает свою причастность к нападению, в результате которого погибли два члена экипажа.

Напомним, 3 августа у берегов ОАЭ сразу шесть танкеров сообщили об утрате контроля .

На следующий день одно из судов, которое считали похищенным, оставили и оно возобновило свой курс.

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