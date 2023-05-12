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Страны G7 обсуждают варианты передачи Украине замороженных активов РФ

12 мая, 2023 пятница
15:42
Экономика G7

Страны "Группы семи" обсуждают варианты того, как можно передать Украине замороженные российские активы

Об этом сообщает The Japan Times.

"Группа семи обсуждает пути передачи Украине российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения РФ, с юридическими сложностями и внутренними ограничениями, усложняющими передачу", - сообщил источник, знакомый с обсуждением.

По данным издания, один из обсуждаемых во время встречи подходов - нацелиться на прибыль, полученную от продажи этих активов, как способ обойти некоторые юридические препятствия.

В частности, отмечается, что ключевым фактором является заявление США о том, что они впервые санкционировали передачу конфискованных российских активов Украине, после чего начались определенные сдвиги в процессе.

"Хотя это первое изложение Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины… он не будет последним", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

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Также добавляется, что общая целевая группа REPO, состоящая из министров финансов, юстиции, торговли и внутренних дел, а также еврокомиссаров, уже заморозила или заблокировала российские активы на сумму более 58 миллиардов долларов. REPO включает страны G7, а также Австралию и ЕС.

Отмечается, что встреча министров финансов и руководителей центральных банков завершается в субботу, но ожидается, что санкции против РФ станут ключевой темой обсуждения на саммите лидеров G7 в Хиросиме на следующей неделе.

  • 23 апреля сообщалось, что министры сельского хозяйства стран G7 выразили обеспокоенность разрушительным влиянием на глобальную продовольственную безопасность развязанной Россией войны против Украины.
  • 26 апреля стало известно, что японское правительство рассматривает возможность подписания на майском саммите стран "Группы семи" совместного итогового документа по ядерному разоружению и нераспространению.
Мир
Япония
санкции против России
G7
Война с Россией
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