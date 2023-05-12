Страны G7 обсуждают варианты передачи Украине замороженных активов РФ

Об этом сообщает The Japan Times.

"Группа семи обсуждает пути передачи Украине российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения РФ, с юридическими сложностями и внутренними ограничениями, усложняющими передачу", - сообщил источник, знакомый с обсуждением.

По данным издания, один из обсуждаемых во время встречи подходов - нацелиться на прибыль, полученную от продажи этих активов, как способ обойти некоторые юридические препятствия.

В частности, отмечается, что ключевым фактором является заявление США о том, что они впервые санкционировали передачу конфискованных российских активов Украине, после чего начались определенные сдвиги в процессе.

"Хотя это первое изложение Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины… он не будет последним", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Читайте также: "Должен быть консенсус всех стран ЕС": эксперт-международник Войтко о перспективах 11-го пакета санкций против РФ

Также добавляется, что общая целевая группа REPO, состоящая из министров финансов, юстиции, торговли и внутренних дел, а также еврокомиссаров, уже заморозила или заблокировала российские активы на сумму более 58 миллиардов долларов. REPO включает страны G7, а также Австралию и ЕС.

Отмечается, что встреча министров финансов и руководителей центральных банков завершается в субботу, но ожидается, что санкции против РФ станут ключевой темой обсуждения на саммите лидеров G7 в Хиросиме на следующей неделе.