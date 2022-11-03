Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что российское вторжение в Украину будет доминировать на двухдневной встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с коллегами из G7 в западном немецком городе Мюнстере, хотя министры также обсудят роль Китая в мире и протесты в Иране.

"Для нас эта министерская встреча G7 проходит в важное время", - сказал чиновник Госдепартамента, отметив, что группа "была жизненно важным координационным механизмом" для политических подходов к наиболее насущным вопросам.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила 1 ноября во время визита в Киев, что Европейский Союз вместе с партнерами изучает пути увеличения помощи энергетическому сектору Украины.

По ее словам, Украина нуждается в специальном оборудовании и инструментах для устранения повреждений ее энергетической инфраструктуры. Необходимо призвать иностранные компании уделить первостепенное внимание передаче энергетического оборудования в Украину.

2 ноября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что оборудование украинской энергосистемы повреждено на 35-45% из-за постоянных российских атак, однако "блекаут" стране не грозит.

Зеленский утверждает , что условия работы украинских энергетиков невиданы для Европы.

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